“Tesoro | mi si è ristretto il parcheggio” | il posto disabili si dimezza e scoppia la

(Di venerdì 7 settembre 2018) Via Forcella, così si chiama l’area “della vergogna”, non rispetterebbe nemmeno l’obbligo che prevede l’istituzione di un numero di parcheggi gialli minimi, nonostante sia fornita da una bellissima pineta, vari hotel, ristoranti, stabilimenti balneari e altri luoghi di attrazione e socializzazione. Come se un cittadino in carrozzina o con problemi sensoriali non possa avere il diritto ad una vita sociale, pienamente attiva e partecipata.