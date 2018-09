Tesoro - il 12 settembre in asta 6 mld di BOT a un anno : Mercoledì prossimo, 12 settembre, andranno in asta BOT a 12 mesi per un importo di 6 miliardi di euro. Lo annuncia il Ministero dell'Economia e delle Finanze , MEF , . Il regolamento è fissato il 14 settembre . In quella stessa data scadranno titoli analoghi per 6,5 miliardi di euro. Il Tesoro specifica che, in seguito all'assenza ...