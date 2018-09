Tesla | Musk fuma marijuana | crolla titolo

Tesla : BlackRock propone di sostituire Elon Musk : Si conclude con un nulla di fatto la proposta presentata da BlackRock agli azionisti di Tesla per sostituire il CEO Elon Musk con un presidente indipendente. La proposta dei fondi BlackRock " che ...

Dyson - auto elettriche dopo gli aspirapolvere/ Ultime notizie : la sfida è con la Tesla di Elon Musk : James Dyson lancia le auto elettriche: l'uomo dell'aspirapolvere si lancia in una nuova sfida e rischia personalmente. Se dovesse fallire perderebbe tutto il suo patrimonio.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 20:50:00 GMT)

Perché Elon Musk voleva far uscire Tesla dalla Borsa. E perché non l'ha fatto : Il fondatore voleva delistare Tesla da Wall Street per avere maggiore libertà di manovra. Ma i suoi azionisti l'hanno bloccato

Perché Elon Musk voleva far uscire Tesla dalla Borsa. E perché non l’ha fatto : (Foto: Getty Images) Sarebbero stati gli azionisti a far tornare Elon Musk sui propri passi. Tesla resterà in Borsa. Dopo la proposta, avanzata a inizio mese via Twitter dallo stesso Musk, arriva ora la marcia indietro dello stesso fondatore e amministratore delegato della casa automobilistica. Musk ha annunciato la sua decisione attraverso una nota stampa. “Dopo aver considerato diversi fattori, ho informato il consiglio di ...

Perché Elon Musk ha deciso che Tesla resterà in borsa : È stato un anno difficile per Elon Musk , il visionario patron di Tesla e SpaceX. Anzi, 'il più difficile e doloroso' della sua carriera, come ha dichiarato lui stesso la settimana scorsa in un'...

