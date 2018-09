Tesla | Musk fuma marijuana in un video | i titoli crollano a Wall street Lasciano due top

Due manager via - Musk fuma e beve in diretta : titolo Tesla crolla : New York, 7 set., askanews, - Due top manager via, l'amministratore delegato Elon Musk che fuma una canna e beve whiskey durante un popolare podcast, dopo un mese vissuto tra il sogno di un delisting, ...

Nuovo scossone su Tesla - fuga di manager. Bufera su Musk : fuma erba e beve durante un'intervista : MILANO - Non è durato neanche un mese il direttore contabilità di Tesla: ha già deciso di andarsene dalla più chiacchierata casa di auto elettriche del mondo. Lo ha comunicato lo stesso produttore di vetture green in un documento depositato presso l'Autorità di Borsa degli Stati Uniti. Dave Morton, questo il suo nome, ha spiegato di avere dato le sue ...

Tesla : BlackRock propone di sostituire Elon Musk : Si conclude con un nulla di fatto la proposta presentata da BlackRock agli azionisti di Tesla per sostituire il CEO Elon Musk con un presidente indipendente. La proposta dei fondi BlackRock " che ...

Perché Elon Musk voleva far uscire Tesla dalla Borsa. E perché non l'ha fatto : Il fondatore voleva delistare Tesla da Wall Street per avere maggiore libertà di manovra. Ma i suoi azionisti l'hanno bloccato

Perché Elon Musk voleva far uscire Tesla dalla Borsa. E perché non l’ha fatto : (Foto: Getty Images) Sarebbero stati gli azionisti a far tornare Elon Musk sui propri passi. Tesla resterà in Borsa. Dopo la proposta, avanzata a inizio mese via Twitter dallo stesso Musk, arriva ora la marcia indietro dello stesso fondatore e amministratore delegato della casa automobilistica. Musk ha annunciato la sua decisione attraverso una nota stampa. “Dopo aver considerato diversi fattori, ho informato il consiglio di ...

