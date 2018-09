Terremoto Centro Italia | comitato | ricostruire la Basilica di Norcia “com’era”

Centro Italia : lieve scossa di Terremoto al confine fra Umbria e Lazio. Dati e mappa. : Una lieve scossa di terremoto si è verificata oggi alle ore 12.17 nell'Italia centrale, lungo l'Appennino. Il sisma, di magnitudo 2.5 sulla scala Richter, ha avuto epiCentro nel Lazio, in...

Terremoto GIAPPONE - SCOSSA M 6.6 A SAPPORO/ Ultime notizie - epicentro a 62 km da Hokkaido : TERREMOTO GIAPPONE, SCOSSA M 6.7 a SAPPORO: paura per il nuovo violento sisma ma al momento nessun rischio tsunami né danni a cose o persone segnalati.(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 23:46:00 GMT)

Terremoto Centro Italia - Peppina torna nella sua casetta : “Emozionata e contenta. Avevo perso tutto” : Nonna Peppina (Giuseppa Fattori), 96 anni da compiere, è tornata nella casetta di legno costruita a San Martino di Fiastra vicino alla sua abitazione, inagibile per il Terremoto in Centro Italia. La casetta è stata dissequestrata qualche settimana fa dalla magistratura. “Sono tanto emozionata ma anche contenta, Avevo perso tutto” ha dichiarato l’anziana, che ha fatto rientro nella casetta insieme alle due figlie, Gabriella e ...

Terremoto Centro Italia : molti interventi sulle scuole in Umbria dopo il sisma : A seguito del Terremoto in Centro Italia, in Umbria sono numerosi gli interventi messi in cantiere per la ricostruzione, il miglioramento e l’adeguamento sismico di decine di scuole, dopo la verifica sui 369 edifici: sono 18 gli istituti risultati “totalmente” inagibili e che richiedono un intervento “pesante”, mentre 23 lo sono “parzialmente”. Per l’intero programma di interventi la Regione Umbria ...

Terremoto Centro-Italia - nonna Peppina torna finalmente nella sua casetta di Fiastra : La 96enne Giuseppa Fattori costretta a lasciare prima la sua abitazione per colpa del Terremoto e poi la vicina casetta di legno per questioni burocratiche, torna nella casetta undici mesi dopo il provvedimento di sequestro del giudice per mancanza di autorizzazione paesaggistica.Continua a leggere

Terremoto Centro Italia : al via la rimozione delle macerie private a Pescara del Tronto : Quasi terminata la rimozione delle macerie pubbliche, sta per iniziare la rimozione di quelle private, causate dei crolli dei terremoti che si sono verificati a partire da agosto 2016 in Centro Italia: il Comune di Arquata ha dato ieri il via libera alla fase che inizierà il 20 settembre a Pescara del Tronto. L’operazione è a cura della Regione Marche attraverso PicenAmbiente o il Genio militare: salvo imprevisti, le operazioni dovrebbero ...

Terremoto - nuova scossa in Centro Italia : paura tra Lazio e Abruzzo [MAPPE e DATI] : 1/6 ...

Terremoto Grecia - scossa di magnitudo 5.0 nel centro del Paese : frane ma nessun ferito : Un sisma di magnitudo 5.0 ha scosso questa mattina il centro della Grecia provocando alcune frane su strade rurali. Al momento non si segnalano feriti. Lo riferisce il sito Ekathimerini. Secondo l’istituto di geodinamica di Atene, la scossa è stata registrata alle 10 ora locale, con epicentro 31 chilometri a sud ovest della città di Trikala, vicino al centro di Mouzaki. Il Terremoto è stato avvertito in una vasta area, dalle isole ioniche ...

Terremoto in Centro Italia : il racconto dei sindaci rimasti soli sulle macerie : Da Amatrice ad Arquata del Tronto, dopo due anni la ricostruzione è un miraggio. Tra burocrazia e norme, i primi cittadini spesso hanno le mani legate

Terremoto Calabria - due scosse in Aspromonte : epicentro vicino Gambarie [MAPPE e DETTAGLI] : 1/9 ...

Terremoto tra Lazio e Abruzzo : scossa con epicentro a Rocca di Botte [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

"Terremoto poco fa" : epicentro e magnitudo delle scosse in 2 minuti : Dal 4 settembre verrà lanciato un nuovo servizio dell'Ingv che con un tweet pubblicherà in tempo reale le notizie sugli...

Terremoto di magnitudo 6.2 in Indonesia - epicentro al largo di Timor : La terra trema ancora una volta in Indonesia dove nelle scorse settimane paura e vittime si sono registrate sull'isola di Lombok. Una scossa di Terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata davanti ...

Terremoto Centro Italia - Loro Piceno (MC) : al via i lavori della nuova scuola antisismica : Al via i lavori della nuova scuola primaria “Santini” di Loro Piceno, in provincia di Macerata, grazie ad una donazione del gruppo Unipol. “Un’altra scuola nel cratere del Terremoto del 2016 verrà realizzata grazie alla proficua collaborazione tra le istituzioni pubbliche e il privato. Dobbiamo ringraziare il gruppo Unipol e la generosità dei suoi dipendenti che hanno messo a disposizione una somma considerevole per ...