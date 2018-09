Terremoti in Molise | stato di emergenza | sì del Governo

Terremoti - sciame sismico in Molise : emerse situazioni a rischio sulle strade : A seguito di controlli sulla viabilità effettuati dai tecnici della Provincia di Campobasso conseguenti allo sciame sismico che ha interessato il Molise, sono stati rilevati dissesti, avvallamenti e asfalto usurato: particolare attenzione è rivolta allo svincolo che collega la SS647 “Bifernina” a Larino (Campobasso), dove, sui viadotti che costituiscono il sistema di raccordo con la SP80 Larino-Guglionesi, si sono rilevati ...

Terremoti Molise - l’aggiornamento INGV sullo sciame sismico in atto : quasi 200 scosse - 9 di magnitudo maggiore o uguale a 3 [DATI] : L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha pubblicato un aggiornamento sulla sismicità in corso nell’area colpita dal terremoto di magnitudo Ml 5.2 (Mw 5.1) del 16 agosto 2018 alle ore 20:19 italiane e sulle localizzazioni degli eventi più forti. Alle ore 15:00 di oggi, 20 agosto 2018, gli eventi localizzati nell’area, a partire dal 14 agosto, sono quasi 200, di cui 9 di magnitudo maggiore o uguale a 3.0; di questi, due hanno ...

Terremoti - altre due scosse in Molise : 01.43 altre due scosse di terremoto sono state registrate questa notte in Molise dall'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La prima, di magnitudo 2.4, ha avuto come epicentro Guglionesi, in provincia di Campobasso, ed è stata registrata alle 23:17. La seconda, di magnitudo 3.3, è stata registrata alle 00:48 e ha avuto come epicentro Montecifone, sempre in provincia di Campobasso, già colpita dal sisma dei giorni scorsi.

