Tencent limiterà il tempo di gioco per i bambini in Cina utilizzando un database della

(Di venerdì 7 settembre 2018)ha annunciato che inizierà a forzare la limitazione del numero di ore che ipossono trascorrere giocando con il popolare MOBA mobile, Honor of Kings (o Arena of Valor, come è noto in occidente). A partire da sabato 15 settembre, i giocatori dovranno registrare i loro nomi reali per poter giocare. Questi saranno verificatiunpolizia al fine di identificare i giocatori minorenni e limitare ildidei. Come riporta Eurogamer.net, idi età compresa tra i 13 e i 18 anni potranno giocare fino a due ore al giorno, mentre i minori di 12 anni saranno limitati a una sola.ha introdotto questi tempi a luglio dell'anno scorso, ma ora, con il supporto del, i giocatori non possono più inserire un'età falsa per evitare i limiti. Read more…