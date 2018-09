Tempesta di sabbia su Marte | il rover Curiosity mostra il panorama a 360°

Si rischiarano i cieli di Marte : la Tempesta di sabbia si ritira - si tentano nuovi contatti con il rover Opportunity : I cieli di Marte si stanno rischiarando: la tempesta di sabbia che ha avvolto il pianeta alla fine di maggio oscurando il Sole si sta attenuando, e la Nasa sta “provando a riportare on line” il rover Opportunity, in letargo, nella Valle della Perseveranza. Gli ultimi contatti risalgono al 10 giugno: investito dalla tempesta, le sue batterie si sono scaricate e il computer ha adottato una modalità in cui quasi tutti i sottosistemi ...

Tempesta di sabbia si abbatte sull’Iran : 95 persone ricoverate con sintomi di soffocamento : Una Tempesta di sabbia si è abbattuta sul sudest dell’Iran: ben 95 persone sono state ricoverate in ospedale con sintomi di soffocamento. La Tempesta ha fatto registrare raffiche fino a 115 km/h ed ha colpito soprattutto la provincia del Sistan-Baluchistan, al confine con il Pakistan. Il direttore provinciale dell’agenzia per i disastri naturali ha dichiarato che le particelle sospese nell’aria hanno superato di 60 volte la ...

Maltempo - violenti temporali in pianura Padana : anomala Tempesta di sabbia a Cremona : Il Maltempo sta colpendo la pianura Padana con violenti temporali e un brusco calo delle temperature. Nel pomeriggio un forte temporale ha colpito Cremona, dove sono caduti 14mm di pioggia in pochi minuti con raffiche di vento fino a 60km/h. Vento ancora più forte a Piadena (82km/h) e Codogno (74km/h), con 36mm di pioggia a Piadena, 28mm ad Asola e 27mm a Torricella del Pizzo. Un po’ tutta la “bassa” lombarda ha dovuto fare i ...

Usa - Tempesta di sabbia a Phoenix : la città sparisce nel nulla : Centinaia di voli cancellati, decine di migliaia di persone senza energia elettrica e danni agli edifici in tutta la città. Phoenix , capitale dell'Arizona, è stata travolta da una tempesta di sabbia ...

L'eclissi lunare dei record incanta il mondo - e c'è anche Marte con la sua maxi Tempesta di sabbia : la Luna Rossa - il Pianeta Rosso e le Stelle Cadenti - che meraviglia!

Astronomia - la gigantesca Tempesta di sabbia di Marte e gli anelli di Saturno : nuove spettacolari immagini di Hubble

Marte darà spettacolo nella notte dell’Eclissi Lunare : scenario mozzafiato grazie all’enorme Tempesta di sabbia in atto sul Pianeta Rosso - tutte le INFO UTILI per osservarlo : Questo mese di luglio è come un “Natale in anticipo” per gli astronomi e gli appassionati, ma il gran finale deve ancora arrivare. Questo weekend assisteremo ad un’eclissi Lunare totale mentre Marte sarà più vicino alla Terra di quanto non lo sia stato negli ultimi 15 anni. Ecco un breve riepilogo di quando, come e cosa cercare nel cielo in questi ultimi giorni di luglio. Cosa succederà? Luglio ha già fornito le possibilità per ...

Tempesta di sabbia globale su Marte : 3 sonde e un rover monitorano la bufera - cercando di carpirne i segreti : Imperversa da oltre un mese ed ha creato una fitta coltre di polvere e foschia che da fine giugno ha raggiunto dimensioni globali: è la Tempesta che ha avvolto completamente il Pianeta Rosso e non accenna a smettere. Fenomeni di questo genere – riporta Global Science – sono abbastanza frequenti su Marte e si presentano in ogni stagione. Tuttavia, in alcuni casi, le bufere non restano circoscritte ad una determinata zona del pianeta, ...