Tempesta di fulmini a Roma | danneggiato il basamento della statua di Garibaldi al

Foto e video dalla Crimea : tromba marina illuminata da Tempesta di fulmini a Feodosia : Nella serata di ieri una violenta perturbazione è transitata sulle coste ucraine del Mar Nero, colpendo la Crimea e in particolar modo la zona di Feodosia. I forti contrasti termici hanno...

Terni - Tempesta di fulmini : in fiamme ombrellone bar/ Video : scariche elettriche in Sardegna - fuga da spiagge : Terni, tempesta di fulmini: in fiamme ombrellone bar. Video, scariche elettriche in Sardegna, fuga dalle spiagge. Le ultime notizie sul maltempo che sta colpendo l'Italia(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 20:04:00 GMT)

Tempesta di fulmini e forte vento : a Malpensa blackout di un’ora/ Ultime notizie - maltempo nel Varesotto : Tempesta di fulmini e forte vento: a Malpensa blackout di un’ora. Ultime notizie, maltempo nel Varesotto, disagi per i passeggeri dello scalo aeroportuale(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 09:17:00 GMT)

MALTEMPO - NUOVI TEMPORALI AL NORD/ Ultime notizie meteo Lombardia : Tempesta di fulmini - blackout a Malpensa : MALTEMPO, NUOVI TEMPORALI al NORD: già in atto in molte Regioni con massima attenzione in Lombardia dove è scattata l'allerta arancione per rischio idrogeologico.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 23:41:00 GMT)

Tempesta di fulmini illumina New York : tre persone sono rimaste ferite : Un violento temporale ha investito New York martedì e almeno 3 persone sono state colpite dai fulmini in un paio di incidenti nel Queens. Secondo la polizia, due uomini sono stati centrati mentre ...

Tempesta di fulmini a New York - MetLife Stadium evacuato prima di Real Madrid-Roma : Il match di ICC è iniziato con trenta minuti di ritardo per le condizioni meteo attorno all'area di New York

METEO - TEMPORALI AL NORD : Tempesta DI FULMINI IN FRIULI/ Video - ultime notizie previsioni : allerta gialla : Bomba d'acqua a Pieve di Cadore, Video. Torrente esonda, fango e ghiaia in strada. Le ultime notizie: violenta grandinata a Mondovì, in provincia di Cuneo. NORD nella morsa del maltempo(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 20:31:00 GMT)

Bomba d'acqua a Roma/ Video - Tempesta di fulmini e grandine nel temporale della capitale : Bomba d'acqua a Roma, Video: tempesta di fulmini e grande nel temporale della capitale. Il maltempo continuerà a recitare un ruolo da protagonista anche nella giornata di oggi.(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 00:10:00 GMT)

Meteo - Italia spaccata in due : tromba d'aria a Milano e Tempesta di fulmini su Torino - picco di caldo al Sud : Italia spaccata in due: punte di oltre 35 gradi al Sud, in Sicilia e Sardegna, dove è atteso per oggi il picco di caldo, e violente trombe d'aria al Nord, con il vento che ha scoperchiato i tetti a ...