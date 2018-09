Svolta ' soft' del governo | c' è lo zampino di Draghi

Legge di Bilancio - Svolta soft Salvini-Di Maio : 'Non sforiamo il 3%' : 6 settembre 2018 - Il lavoro di cucitura del ministro dell'Economia Giovanni Tria , garante dei conti italiani in Europa, comincia a sortire i primi effetti: dopo le tensioni sulle nomine in Cassa Depositi e Prestiti e le differenti visioni su cosa inserire ...

Legge di bilancio - la Svolta soft di Salvini : Per trovare quanto più risorse possibile la strada principale per la Lega è la pace fiscale con l'obiettivo di recuperare circa 60 miliardi e non 4-5 come invece prevede il ministro dell'Economia. ...