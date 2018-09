Svelata la data di uscita di Civilization 6 per Nintendo Switch

Jagged Alliance Rage : Data di uscita Svelata con un Trailer : Jagged Alliance: Rage! sarà disponibile il 27 settembre per PC e il 6 novembre su PlayStation 4 e Xbox One. Preparati ad un gioco di strategia a turni, in cui il tuo team di Mercenari è sempre in minoranza numerica e con scarse risorse disponibili. Jagged Alliance Rage: Disponibile dal 6 Novembre Questo spinoff del franchise di Jagged-Alliance ha come protagonisti gli amati mercenari Ivan Dolvich, Helmut “Grunty” ...

FIFA 19 : potrebbe essere stata Svelata la data della demo : FIFA 19 secondo alcune indiscrezioni sarebbe per giungere sotto forma di demo, per la gioia di tutti coloro che scalpitano all'idea di provare il gioco in cui campeggia CR7 con la maglia bianconera.Stando a quanto riportato da VG247, la data della demo potrebbe essere stata svelata. Secondo il portale Trueachievements la demo di FIFA 19 sarà disponibile a partire dal prossimo 13 settembre.Vale la pena ricordare che non vi è alcun comunicato ...

Temptation Island Vip anticipazioni : Svelata la data della messa in onda : anticipazioni Temptation Island Vip: il reality inizierà Mercoledì 12 Settembre Per la gioia di tutti i telespettatori, ecco svelata la data del debutto su Canale 5 di Temptation Island Vip. Difatti, dopo vari rumor circolati on line in questi ultimi giorni, che hanno rivelato di un possibile slittamento ad Ottobre della messa in onda del reality show vip condotto da Simona Ventura, ci ha pensato il magazine Spy a fare finalmente chiarezza una ...

iPhone 2018 - Svelata la data d'uscita! Spunta un misterioso iPhone XX Rumors caratteristiche e prezzo : Le ultime indiscrezioni sugli iPhone in uscita nel 2018 Foto The Indian Express iPhone 2018, svelata la data d'uscita! Spunta un misterioso iPhone XX Rumors caratteristiche e prezzo Lo sviluppatore ...

iPhone 2018 - Svelata la data di uscita - Rumors caratteristiche e prezzo : spunta un misterioso iPhone XX : Le ultime indiscrezioni sugli iPhone in uscita nel 2018 Foto The Indian Express iPhone 2018, svelata la data di uscita - Rumors caratteristiche e prezzo: spunta un misterioso iPhone XX Sta facendo ...

Chi l’ha visto? quando inizia : Svelata la data del ritorno in tv di Federica Sciarelli : Chi l’ha visto? quando inizia? L’ultima puntata speciale dell’amatissimo programma di informazione di Rai 3 è andata in onda solo lo scorso 25 luglio, ma a quanto pare le ferie per lo staff della trasmissione dureranno molto poco. Già dalla prima metà di settembre 2018, infatti, Chi l’ha visto? tornerà ad andare in onda sia in prima serata che con l’appuntamento quotidiano. Ecco le date. Chi l’ha visto? quando ...

Vieni da me - quando inizia : Svelata la data del ritorno di Caterina Balivo : Vieni da me quando inizia? In molti si stanno chiedendo quando Caterina Balivo, dopo aver per anni condotto un programma pomeridiano su Rai 2, debutterà su Rai 1. La data di messa in onda del nuovo programma dell’ammiraglia è stata svelata solo oggi. Come molti conduttori anche la Balivo, a quanto sembra, attenderà con calma che tutti i vacanzieri siano rientrati dal mare e che ciascuno di loro abbia ripreso la “solita” ...

Svelata la data d’uscita di House of Cards 6 e un nuovo poster con Robin Wright sul trono (foto) : Netflix, in un colpo solo, ha svelato la data d'uscita di House of Cards 6 e un nuovo poster. La sesta e ultima stagione del political drama è stato anticipato da una lunga campagna promozionale, tra foto e teaser ambigui. Licenziato Kevin Spacey, in seguito alle pesanti accuse di molestie sessuali sul suo conto, la produzione della serie ha dovuto correre ai ripari, riscrivendo la sesta stagione, che sarebbe stata annunciata come quella ...

Temptation Island Vip : Svelata la data UFFICIALE di messa in onda del reality condotto da Simona Ventura : Temptation Island Vip è ormai una certezza!! Anche la stessa conduttrice, Simona Ventura, lo ha annunciato direttamente dai suoi profili social: prestissimo la vedremo al timone del reality estivo dei sentimenti e delle tentazioni, ma stavolta con persone note! Temptation Island Vip: dall’11 settembre su canale 5 Super Simo, torna alla conduzione di uno show in prima serata e lo fa con un reality dove ad essere protagonisti sono i ...

Svelata la data di uscita di The Bard's Tale Trilogy Remaster : InXile Entertainment ha annunciato ufficialmente The Bard's Tale Trilogy, un Remaster completo della serie leggendaria che ha contribuito a definire il genere RPG. Con grafica, funzionalità e gameplay aggiornati, The Bard's Tale Trilogy è il modo ideale per vivere nella sua interezza l'esperienza di gioco. Come segnala DSOGaming, il titolo uscirà il 14 agosto 2018 per PC su Steam e GOG.com al prezzo di $ 14,99.Lindsay Parmenter, responsabile ...

Svelata la data del concerto di Laura Pausini al Circo Massimo su Canale5 : ecco quando andrà in onda : La data del concerto di Laura Pausini al Circo Massimo su Canale5 è finalmente ufficiale. Dopo l'annuncio dal palco, i fan possono ora essere certi della trasmissione dello spettacolo sull'ammiraglia Mediaset, con appuntamento fissato per il 22 settembre. Che lo show era atteso per l'autunno era già cosa nota, ma mancava la data ufficiale della messa in onda del grande concerto che Laura Pausini ha tenuto al Circo Massimo il 21 e il 22 ...

UOMINI E DONNE/ Quando inizia la nuova edizione? Svelata la data! (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. Marco Cartasegna e Soleil Sorgè: altro che crisi! Ecco cos'è davvero accaduto alla coppia su Instagram...(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 17:50:00 GMT)

L'uomo che uccise Don Chisciotte : Svelata la data di uscita italiana! : I due intraprendono uno strano viaggio tra due dimensioni e, proprio come il famoso cavaliere, Toby inizia a essere talmente coinvolto dal mondo fantastico da non riuscire più a distinguere la ...

Svelata la data d’inizio di X Factor 12 con Fedez - Mara Maionchi - Manuel Agnelli e Asia Argento : La data d'inizio di X Factor 12 è finalmente ufficiale. Secondo quanto riportano i social dedicati al talent, l'appuntamento con il programma è fissato per il giorno 6 settembre, quindi un po' in anticipo sulla tabella di marcia delle passate edizioni. Decisi i giudici, quasi completamente confermati rispetto alla scorsa annata, il talent di Sky è ripartito dalle audizioni con l'arrivo della new entry Asia Argento, aspramente criticata per ...