Suzuki - In India i test di una nuova flotta elettrica

quattroruote

: La #Suzuki è pronta a dare il via ai collaudi di una flotta di prototipi elettrici sulle strade dell'#India… - quattroruote : La #Suzuki è pronta a dare il via ai collaudi di una flotta di prototipi elettrici sulle strade dell'#India… -

(Di venerdì 7 settembre 2018) A ottobre lainizierà a collaudare inunadi 50 prototipi elettrici come primo passo di unastrategia che, nel 2020, porterà il costruttore giapponese a commercializzare insieme alla Toyota un nuovo modello a zero emissioni. Le due Case nipponiche hanno firmato un memorandum d'intesa che le porterà a sviluppare, costruire e commercializzare nuovi modelli elettrificati ine in altri mercati in via di sviluppo del sud-est asiatico. L'obiettivo delle due Case è quello di arrivare a vendere, nella sola, almeno un milione e mezzo di elettriche entro il 2030.Alla prova delle stradene. Iserviranno a migliorare la facilità d'utilizzo delle nuove elettriche e per comprovare l'efficacia della meccanica sulle calde, polverose e congestionate stradene. I prototipi, basati sullaWagon R, una kei car attualmente in produzione con ...