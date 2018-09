Sui social impazza l' hashtag #saveasia per salvare Asia Argento

L’ultimo amore di Borriello è finito? Il calciatore non segue più la sexy Stefania Sui social [GALLERY] : 1/12 Instagram ...

Silvia Toffanin : "Non pubblicherò mai una foto dei miei figli Sui social network" : Silvia Toffanin non pubblicherà mai foto dei suoi figli sui social e lancia frecciatine alle colleghe che lo fanno. È di gran moda postare su Instagram e Facebook immagini della propria vita privata, ...

Belen Rodriguez audace Sui social : parla Andrea Iannone : Andrea Iannone commenta l’ultima foto provocante di Belen Rodriguez Belen Rodriguez, in queste ultime ore, ha fatto molto parlare per via di una foto pubblicata sui social. Difatti molti fan hanno ritenuto, che la popolare showgirl di origini argentine stavolta abbia esagerato. Per tale ragione in tanti hanno tirato in ballo il suo (ex?) fidanzato Andrea Iannone, il quale non si è certo tirato indietro nell’esprimere una sua ...

'Rivogliamo Asia Argento a X Factor 12' Sui social la mobilitazione dei fan - TV/Radio - Spettacoli : 'Dite quello che vi pare ma Asia Argento è bravissima. Ve ne pentirete!'. Tra dispiaceri e polemiche è iniziata la dodicesima edizione di XFactor. La prima puntata del talent ieri sera ha visto una ...

Toffanin e l’affondo sulle colleghe : “Non pubblicherò foto dei miei figli Sui social” : Niente Instagram e soprattutto niente figli sui social: Silvia Toffanin racconta la sua scelta, lanciando una frecciatina alle colleghe. Da Alessia Marcuzzi a Michelle Hunziker, sino ad Antonella Clerici: sono tante le conduttrici che si dichiarano social addicted. Ad attirare maggiormente l’attenzione delle regine della tv è Instagram, dove spesso postano foto che raccontano la loro vita privata. Protagonisti – loro malgrado – ...

Intervista – Vera Gheno e Bruno Mastroianni : «Sui social network bisogna imparare ad accendere il cervello» : Le parole hanno il potere di distruggere e di creare ma sopratutto di rappresentarci in quanto esseri umani. In un mondo iperconnesso, in cui i costumi sociali sono in perenne movimento, i social costituiscono il teatro privilegiato di scontri comunicativi con conseguenze dirette sul “mondo reale” rendendo la scelta del linguaggio che utilizziamo per raccontarci in rete un atto fondamentale che è importante vivere consapevolmente. Di questo e di ...

Diletta Leotta condurrà Miss Italia 2018 : l'annuncio Sui social : Sarà Diletta Leotta ad affiancare Francesco Facchinetti alla conduzione di Miss Italia 2018. Il concorso di bellezza, giunto alla sua 79esima edizione, andrà in onda il 16 e 17...

Juve - CR7 va anche a canestro. E Sui social è "Hard work" : Cristiano prende la mira. In attesa di tornare in campo con la maglia della Juventus al Mapei Stadium contro il Sassuolo, domenica 16 alle 15, CR7, che è ancora a caccia del primo gol in Serie A, si è ...

Fabrizio Corona e Zoe Cristofoli innamorati Sui social/ Foto : "Auguri piccola Mowgli" - la dedica per lei : Fabrizio Corona e Zoe Cristofoli innamorati sui social: la dedica speciale dell'ex re dei paparazzi per il compleanno della modella. "Auguri piccola Mowgli", scrive.(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 17:53:00 GMT)

FILIPPO CONTRI E LUCIA ORLANDO SI SONO LASCIATI/ L'annuncio Sui social : "Non ci dimenticheremo" : Dalle parole smielate rilasciate a Novella 2000 qualche giorno fa alla rottura annunciata via social, il passo è stato breve per FILIPPO CONTRI. Come risponderà LUCIA ORLANDO?(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 16:35:00 GMT)

Leclerc-Ferrari - l'azienda di Lapo anticipa Sui social l'ufficialità. Post rimosso e corretto : 'E' un augurio' : Sono ore di attesa per il possibile annuncio del passaggio di Charles Leclerc alla Ferrari. In attesa dell'ufficialità, come per un conto alla rovescia di fine anno, un'anticipazione è arrivata sulle ...