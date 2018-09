Stop alle rotazioni | il Brasile “elegge” il suo capitano

Negozi - Stop alle aperture domenicali salvo alcune deroghe. Arriva proposta M5S-Lega : 'Come definito ieri in una riunione tra M5S e Lega, insieme a Davide Crippa e Barbara Saltamartini, oggi in commissione Attività produttive è stato definito l'iter per rivedere le liberalizzazioni di ...

Crollo ponte a Calcutta : Stop alle ricerche nelle macerie - 3 morti : Sono terminate le operazioni di ricerca di eventuali vittime del Crollo del ponte di Majerath, a Calcutta, avvenuto 3 giorni fa. “Non abbiamo piu’ motivi per pensare che ci sia ancora qualcuno sotto le macerie“, ha spiegato al quotidiano The Hindu un portavoce delle forze di pronto intervento. Il bilancio definitivo delle vittime è salito a 3, con 24 feriti. L'articolo Crollo ponte a Calcutta: stop alle ricerche nelle macerie, ...

Negozi - Stop alle aperture domenicali salvo alcune deroghe. Arriva proposta M5S-Lega : 'Come definito ieri in una riunione tra M5S e Lega, insieme a Davide Crippa e Barbara Saltamartini, oggi in commissione Attività produttive è stato definito l'iter per rivedere le liberalizzazioni di ...

Fumo in galleria - allarme in metro : Stop da Ottaviano a San Giovanni Caos pendolari - bus sostitutivi : pendolari nel Caos a Roma. Lungo la linea A della metro sono state chiuse le stazioni in entrambe le direzioni da San Giovanni a Ottaviano, Termini compresa. Sarebbe stato segnalato del Fumo in ...

Monte Bianco - Stop alle scalate libere sul versante francese : accordo tra istituzioni e guide per quota massima di alpinisti : Sul Monte Bianco non potranno più salutare tutti gli avventori. stop alle folle lungo le pendici del massiccio delle Alpi che lungo la via normale del versante francese, la Gouter, salgono tra i 300 e i 500 alpinisti al giorno, con punte fino a mille persone nei fine settimana. Dal 2019, il numero degli scalatori dovrà ridursi notevolmente: è il risultato di un accordo tra lo Stato francese, il comune di Saint-Gervais, le guide alpine, la ...

Fumo in galleria - allarme in metro : Stop da Ottaviano a San Giovanni Caos pendolari - pochi i bus : pendolari nel Caos a Roma. Lungo la linea A della metro sono state chiuse le stazioni in entrambe le direzioni da San Giovanni a Ottaviano, Termini compresa. Sarebbe stato segnalato del Fumo in ...

AVERSA - Festa della Madonna di Casaluce - l'assessore Alfonso Oliva Stoppa della Valle : 12:24:22 "Il cittadino Gino della Valle dovrebbe informarsi meglio prima di rilasciare delle dichiarazioni ai media". Queste le parole dell'assessore ai grandi eventi Alfonso Oliva, che spiega: "Già ...

Galleria - Stop dei giudici al Comune : disparità di trattamento tra i marchi : Eccesso di potere, difetto di istruttoria, carenza di motivazioni e disparità di trattamento. La Locanda del Gatto Rosso e il Salotto di Milano, esercizi commerciali della Galleria, vincono la loro ...

Pd : Renzi - non parteciperò alle primarie. Stop fuoco amico : ?"Il fuoco amico ha fatto fallire per due volte il progetto del Pd. Io non parteciperò alle primarie. le ho vinte due volte e per due volte sono stato bersaglio del fuoco amico. Chi vincerà le primarie deve essere sostenuto da tutto il Pd". Lo ha detto Matteo Renzi a Stasera Italia su Rete 4. "Senza un leader vero nel Pd avrete sempre un partito senza spina dorsale" ha a detto ...

Lula fuori dai giochi : Stop alle presidenziali : ... ovvero quel Jair Bolsonaro che alcuni analisti definiscono come 'un Trump che non capisce nulla di economia', Lula potrebbe decidere di puntare proprio su Ciro Gomes piuttosto che sul debolissimo ...

Arezzo - Stop alle chat dei genitori : il Comune di Monte San Savino rifiuta i gruppi Whatsapp : stop alla chat con genitori e insegnanti, si torna ai "vecchi metodi": rappresentanti di classe e rapporto diretto con educatrici e amministrazione comunale. E' la rivolta della spunta blu del Comune ...

Roma : Lavori Acea in Via 4 Fontane - Stop acqua fino alle 11 di domenica : Roma – Acea ATO2 comunica che per effettuare Lavori di manutenzione straordinaria e’ necessario sospendere il flusso idrico su una condotta situata in via Delle Quattro Fontane, dalle ore 00:30 (mezzanotte e mezza) alle ore 11:00 di domenica 2 settembre 2018. Di conseguenza, si verificheranno mancanza di acqua e/o abbassamento di pressione nelle seguenti vie: – Via delle Quattro Fontane (da via del Quirinale a Piazza ...

Biathlon - Stop per Alexia Runggaldier : problema muscolare per l’azzurra in allenamento : Qualche giorno di riposo per Alexia Runggaldier a causa di un problema muscolare accusato nel corso di un allenamento Qualche giorno di riposo obbligato per Alexia Runggaldier. La ventisettenne poliziotta di Bressanone, medaglia di bronzo nell’individuale dei Mondiali di Hochfilzen 2017, si è procurata nel corso di un allenamento una fitta al quadricipite della coscia destra, che l’ha costretta ad una serie di accertamenti ...

Anche MTS in azione a Monza con il Pit Stop Challenge : In occasione dell’89° edizione del GP d’Italia, nell’ambito dell’iniziativa Vedano GP 2018 – Velocità e Passione Anche fuori Pista, MTS Motorsport Technical School propone l’inedita attività del Pit Stop Challenge, occasione per intrattenere il pubblico degli appassionati di motorsport e per mostrare come si svolge uno dei momenti più spettacolari e a elevato contenuto tecnico […] L'articolo Anche MTS in azione a Monza con il Pit Stop ...