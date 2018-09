Stati Uniti | Trump chiede al procuratore generale Sessions di indagare sull' autore

Stati Uniti : dati sul lavoro poco entusiasmanti ma rafforzano ipotesi rialzo tassi Fed - analisti - : I dati riguardanti il mercato del lavoro negli Stati Uniti hanno non sono Stati entusiasmanti considerando le variazioni dei mesi precedenti. L'US Bureau of Labor Statistics ha comunicato che, nel ...

Tebas : «Girona-Barcellona? Al 90% si giocherà negli Stati Uniti» : Il presidente de LaLiga è tornato sulla questione delle gare di campionato negli USA, tra obiettivi e la speranza che la Federazione non ostacoli il progetto. L'articolo Tebas: «Girona-Barcellona? Al 90% si giocherà negli Stati Uniti» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Gli Stati Uniti dicono che il regime di Assad sta preparando un grosso attacco chimico contro i ribelli di Idlib - in Siria : Gli Stati Uniti dicono di avere le prove che il regime di Bashar al Assad stia preparando un grosso attacco chimico contro i ribelli di Idlib, in Siria. Lo ha detto giovedì Jim Jeffrey, che da metà agosto è Consigliere speciale The post Gli Stati Uniti dicono che il regime di Assad sta preparando un grosso attacco chimico contro i ribelli di Idlib, in Siria appeared first on Il Post.

Stati Uniti : ancora incendi in California [GALLERY] : 1/7 AFP/LaPresse ...

Stati Uniti - stoccaggi gas crescono in linea con le attese : Teleborsa, - Lieve contrazione, in linea con le previsioni, per gli stoccaggi settimanali di gas in USA. Secondo l'Energy Information Administration , EIA, , divisione del Dipartimento dell'Energia ...

Stati Uniti - indice ISM non manifatturiero aumenta oltre le attese : Teleborsa, - In crescita il settore terziario americano. L'indice ISM dei servizi elaborato dall'Institute for Supply Management si è attestato, nel mese di agosto, a 58,5 punti dai 55,7 rivisti del ...

Stati Uniti - deficit commerciale luglio a 50 - 1 miliardi : Teleborsa, - Aumenta poco sopra le attese il deficit commerciale americano di luglio. La bilancia commerciale ha mostrato, infatti, un disavanzo di 50,1 miliardi di dollari, in crescita rispetto al ...

Siria - gli Stati Uniti non hanno una capacità d'attacco : Gli Stati Uniti, attualmente, hanno una minima e rischiosa capacità di attacco in Siria con due sole unità navali in grado di lanciare complessivamente circa sessanta missili da crociera dal Mar ...

Libia : Ue - Stati membri sono uniti : ANSA, - BRUXELLES, 4 SET - "Gli Stati membri dell'Ue hanno una posizione unita sulla Libia". Lo afferma una portavoce del Servizio europeo per l'azione esterna, ad una domanda sulle accuse dell'Italia ...

Golf - Ryder Cup 2018 : i qualificati di Europa e Stati Uniti. Francesco Molinari n. 1 del Vecchio Continente. Olesen stacca l’ultimo pass : E’ febbre Ryder a meno di un mese dall’inizio della sfida più attesa dell’anno. Europa e USA hanno già completato due terzi della loro squadra in vista della Ryder Cup 2018, in programma sul percorso del Le Golf National, a due passi da Parigi (Francia). E tra i magnifici 8 c’è anche Francesco Molinari, il numero 1 della pattuglia europea sulla base dei risultati conseguiti in un 2018 che lo ha visto trionfare nel BMW PGA ...

Horror negli Stati Uniti : guardia giurata beccata a violentare un cadavere : L'ospedale S. Francis di Memphis (Stati Uniti); Amie Parham, 37enne morta improvvisamente e la guardia giurata Cameron Wright, 23 anni: tutti protagonisti di una storia Horror al limite della realtà, che - purtroppo - si è verificata nella struttura sanitaria americana.La vicenda chocAmie è morta all'improvviso, era sana e felice. Nessuna malattia o patologia. I genitori subito dopo la morte hanno deciso di donare gli organi della ragazza in ...