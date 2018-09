Stanchezza post vacanze | 10 cibi per combatterla

vanityfair

(Di venerdì 7 settembre 2018) BananaMirtilliUovaMandorle & CoOlio extra vergine d’olivaSpinaciGrano saracenoSemi di zuccaKiwiFarroAl ritorno dallei ritmi intensi e gli impegni della vita quotidiana rischiano di mettervi facilmente a tappeto? Dopo essere rientrati in città nei primi giorni è facile sentirsi stanchi e affaticati. «Dipende dalla cosiddetta “sindrome del rientro”, un disturbo dell’adattamento dovuto al passaggio dalle condizioni di relax tipiche dellealle abitudini quotidiane, che si manifesta con nervosismo, alterazione del sonno, fiacca e altri piccoli malesseri passeggeri, spesso favoriti anche da scelte sbagliate a tavola e disidratazione» spiega la dottoressa Nicoletta Bocchino, biologa nutrizionista. INO Per combattere lae affrontare con una marcia in più la routine quotidiana e il ritorno in città anche l’alimentazione gioca un ruolo fondamentale. Per ...