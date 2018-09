oasport

: Squash, Campionati Panamericani 2018: tre medaglie d’oro per Amanda Sobhy - OA_Sport : Squash, Campionati Panamericani 2018: tre medaglie d’oro per Amanda Sobhy -

(Di venerdì 7 settembre 2018) Georgetown, nelle Isole Cayman, ha ospitato in questi giorni idi, che mettevano in palio ben sette titoli. La grande protagonista del torneo è stata la statunitense, che si è aggiudicata tre titoli: nel singolo femminile ha sconfitto la sorella minore Sabrinaper 3-0, poi la coppia si è aggiudicata sia il titolo del doppio (2-0 sulle colombiane Laura Tovar e Maria Tovar Pérez) che quello della gara a squadre, battendo la compagine canadese. Il peruviano Diego Elias ha conquistato il titolo maschile con un 3-0 ai danni del sorprendente giamaicano Christopher Binnie, mentre nel doppio si è imposta la coppia messicana composta da Alfredo Ávila e César Salazar, superando per 2-1 i peruviani Andrés Duany e Alonso Escudero. I due messicani hanno vinto anche la prova a squadre, battendo i colombiani Juan Camilo Vargas e Miguel Ángel ...