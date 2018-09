Spread Btp chiude in calo a 264 punti

Il giallo del BTp : perché lo Spread è sceso e il rendimento è (di nuovo) sopra il 3% : Il cambio del parametro di riferimento per il titolo italiano disorienta (per qualche ora) gli investitori. Ma è un fenomeno puramente tecnic0....

Spread Btp chiude a 270 punti base : ANSA, - ROMA, 6 SET - Lo Spread tra Btp e Bund chiude a 270 punti base, col tasso sul decennale al 3%. Il Tesoro sottolinea che l'incremento di oggi rispetto alla chiusura di ieri, 254 punti, è dovuto ...

Btp stabili - Spread su Bund a 252 punti base - Borsa Milano +0 - 19% : Roma, 6 set., askanews, - Si consolida il rasserenamento dei mercati sui titoli di stato dell'Italia, con una dinamica sostanzialmente stabile in mattinata sui Btp dopo le nuove nette attenuazioni dei ...

BTp al test della «Spreadonomics». Quali tassi se il deficit supererà il 3%? : Archiviato il giudizio dell’agenzia Fitch, i mercati si concentrano sull’ammontare del deficit che il governo intenderà stanziare per la manovra di Bilancio 2019. Il differenziale con il Bund, a detta degli esperti, si muoverà di conseguenza. Che piaccia o no la “spreadonomics” esiste. I mercati giudicano le scelte dei governi e gli investitori, se non gradiscono, sono lesti a ritirare i soldi...

BTp al test della «Spreadonomics». Quali tassi se il deficit supererà il 3%? : Archiviato il giudizio dell’agenzia Fitch, i mercati si concentrano sull’ammontare del deficit che il governo intenderà stanziare per la manovra di Bilancio 2019. Il differenziale con il Bund, a detta degli esperti, si muoverà di conseguenza. Che piaccia o no la “spreadonomics” esiste. I mercati giudicano le scelte dei governi e gli investitori, se non gradiscono, sono lesti a ritirare i soldi...

Milano in controtendenza brilla +1 - 15% e rally Btp - Spread giù 250 : Roma, 5 set., askanews, - Brusco scatto rialzista alla Borsa di Milano, in netta controtendenza con il resto d'Europa, e non solo, segna un esuberante più 1,15 per cento dell'indice Ftse-Mib, mentre ...

Milano in controtendenza brilla +1 - 15% e rally Btp - Spread giù 250 : Roma, 5 set., askanews, - Brusco scatto rialzista alla Borsa di Milano, in netta controtendenza con il resto d'Europa, e non solo, segna un esuberante più 1,15 per cento dell'indice Ftse-Mib, mentre ...

Spread Btp-Bund riduce a 256 punti. Piazza Affari in rialzo : Il differenziale tra Btp e Bund si riduce ancora e arriva a 256 punti. Le obbligazioni italiane corrono per il terzo giorno consecutivo dopo le rassicurazioni dei leader del paese sull'impegno a ...

Spread Btp-Bund cala ancora - 256 punti : 10.55 Lo scarto tra il Btp decennale e il Bund tedesco si riduce ancora per il terzo giorno consecutivo e scende a 256punti base. Dopo le rassicurazioni dei leader della maggioranza e del governo del Paese circa l'impegno a rispettare le regole europee sul deficit, i rendimenti delle obbligazioni di riferimento sono scesi al 2,94%, con gli investitori rassicurati dai piani di spesa dell'esecutivo.

BTP - Spread e rendimenti in forte calo dopo rumors Tria : Gli acquisti sui titoli di Stato italiani erano scattati già ieri pomeriggio dopo che Reuters ha riportato due fonti governative secondo cui il Ministro dell'Economia Giovanni Tria punta a tenere il ...

Spread Btp-Bund supera quota 290 punti - poi scende. Salvini : 'La manovra rispetterà le regole' : ... al fine di ridurre il deficit di bilancio, stabilizzare l'economia e mettere un freno alla caduta libera del peso. A Milano bene le banche Prima seduta di settimana in leggero rialzo per Piazza ...

Spread Btp chiude in calo a 282 punti : ANSA, - ROMA, 3 SET - Lo Spread tra Btp e Bund tedesco chiude in calo a 282 punti base dai 289,9 di venerdì e dopo essere salito oggi fino a 291 punti base. Il tasso sul titolo a 10 anni del Tesoro si ...

Spread Btp chiude in calo a 282 punti : ANSA, - ROMA, 3 SET - Lo Spread tra Btp e Bund tedesco chiude in calo a 282 punti base dai 289,9 di venerdì e dopo essere salito oggi fino a 291 punti base. Il tasso sul titolo a 10 anni del Tesoro si ...

Lo Spread Btp-Bund sopra i 290 punti poi scende. Salvini : “La manovra rispetterà le regole” : Dopo essere salito fino a 290 punti,lo spread tra Btp e Bund è ora in calo e segna 284 punti base con un rendimento al 3,17%. Secondo alcuni analisti il calo segue le dichiarazioni del vicepremier Salvini sulla manovra che «sarà rispettosa di tutte le regole e che farà pagare meno tasse agli italiani»....