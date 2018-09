Spider-Man si mostra nella versione estesa del trailer di lancio

Guida Spider-Man PS4 - i consigli per cominciare al meglio : Uscito proprio ieri sulla console di Sony, Spiderman PS4 ha già conquistato il cuore dei giocatori, non solo appassionati dell'Uomo Ragno ma anche il pubblico utilizzatore della console. I voti della stampa internazionale sono altissimi e hanno decretato Spider-Man PS4 come uno dei titoli dell'anno; oltretutto, è disponibile una meravigliosa versione di PS4 in edizione limitata in occasione del debutto di Spidey. Il gioco è particolarmente ...

La resa di Totti al 'nemico' di sempre - Spiderman - Batman e Rudi Garcia... : Detto che nello sport le dichiarazioni di resa mi atterriscono a prescindere, certo non ci voleva Francesco Totti per capire che la Juventus è di un altro pianeta. E non venitemi a dire che è stato ...

Alle 14 una diretta imperdibile con Spider-Man : Nel primo pomeriggio della giornata di oggi è tempo di una diretta davvero molto importante in compagnia di uno dei giochi più attesi di questa fine 2018. Alle 14 vi mostreremo in diretta Marvel's Spider-Man, nuova esclusiva PS4 realizzata da Insomniac Games che ha già fatto tanto parlare di sé all'interno della nostra recensione.Il titolo dedicato all'Uomo Ragno sarà protagonista di una live in cui ovviamente mostreremo il gioco in tutto il suo ...

Alle 14 una diretta imperdibile con Spider-Man : Nel primo pomeriggio della giornata di oggi è tempo di una diretta davvero molto importante in compagnia di uno dei giochi più attesi di questa fine 2018. Alle 14 vi mostreremo in diretta Marvel's Spider-Man, nuova esclusiva PS4 realizzata da Insomniac Games che ha già fatto tanto parlare di sé all'interno della nostra recensione.Il titolo dedicato all'Uomo Ragno sarà protagonista di una live in cui ovviamente mostreremo il gioco in tutto il suo ...

Il nuovo video di Spider-Man mostra come Insomniac Games ha perfezionato lo spostamento con la ragnatela : Domani, 7 settembre, è il grande giorno, finalmente potremo mettere le mani sull'attesissimo Spider-Man di Insomniac Games.In vista del lancio dell'esclusiva PS4, ecco spuntare in rete un nuovo interessante video che si focalizza su uno degli elementi fondamentali del gioco.come segnala Comicbook, il team di sviluppo ha voluto condividere un filmato che mostra come Insomniac Games ha perfezionato lo spostamento con la ragnatela, elemento ...

Spider-Man : disponibile gratuitamente un tema per PS4 : L'uscita di Marvel's Spider-Man è ormai alle porte ed è accompagnata da un grande entusiasmo. Nella giornata di ieri sono spuntate le prime recensioni e, generalmente, fino ad ora la risposta è stata positiva. Ora, per aumentare l'eccitazione, Sony e Insomniac stanno permettendo ai giocatori di scaricare un tema gratuito per PlayStation 4.Ottenere un codice per il tema è facile. Visitate il portale Marvel's Spider-Man su PlayStation.com, ...

NPD : Spider-Man sarà tra i 10 giochi più venduti dell'anno : Spider-Man è senza dubbio uno dei titoli che i giocatori hanno atteso di più e, tra pochissimo, finalmente l'esclusiva PS4 sarà ufficialmente disponibile. Ora, come segnala Gamingbolt, l'analista del gruppo NPD, Mat Piscatella, ha condiviso il suo punto di visto riguardo le vendite del gioco, affermando che si aspetta che sarà uno dei dieci titoli più venduti di quest'anno. La sua fiducia è stata rafforzata dalle recensioni positive che il gioco ...

Spider-Man : pubblicati due nuovi trailer in vista del lancio : Sony Interactive Entertainment ha rilasciato un paio di nuovi trailer dedicati a Marvel's Spider-Man, titolo protagonista nella giornata di ieri della nostra approfondita recensione.Come riporta Dualshockers, il primo trailer si muove tra il live action e le cutscene riprese dal gioco, e sembra davvero epico grazie alla combinazione tra la narrazione e la musica.Un secondo trailer rivela il tempo di sblocco del gioco, oltre a fornirci altre ...

Marvel's Spider-Man non è il solito videogioco di supereroi : I videogiochi sui supereroi sono sempre stati un mezzo disastro. Venivano realizzati in economia con quello che rimaneva del budget di lancio del fim al cinema. Con la mano sinistra, insomma. Risultato? Non piacevano né ai fan e neppure agli

Arrivano i primi voti per Spider-Man : ecco come è stato accolto il gioco dalla stampa internazionale : Manca ormai pochissimo a uno dei giochi più attesi dell'anno, Spider-Man di Insomniac Games che, il 7 settembre, arriverà finalmente su PlayStation 4.Sulle pagine di Eurogamer.it è già disponibile la nostra approfondita recensione del titolo e, in rete, sono comparsi anche i primi voti. Quindi, se vi state chiedendo come è stata accolta l'esclusiva PS4 dalla stampa specializzata, siete nel posto giusto.Vediamo qui di seguito alcuni dei voti ...

Marvel's Spider-Man - recensione : Esiste un legame indissolubile fra Spider-Man e la città di New York. Un supereroe che ama volteggiare da un palazzo all'altro, dondolandosi sul filo di una ragnatela come un novello Tarzan in una giungla di acciaio e cemento, non può che trovarsi a proprio agio fra i grattacieli di Manhattan. Data la natura del personaggio, la verticalità delle ambientazioni può essere considerata quasi un'esigenza pratica. Se Peter Parker fosse stato di casa a ...

Il nuovo trailer di Spider-Man mostra Gatta Nera : Mancano ormai pochissimi giorni all'uscita di Spider-Man di Insomniac Games, con le recensioni che inizieranno a spuntare già da oggi 4 settembre. Anche se lo sviluppatore ha promesso una campagna piuttosto corposa, ha anche confermato un DLC storia dopo il lancio, The City That Never Sleeps. Il primo capitolo di questa saga, The Heist, ha ricevuto un nuovo trailer. Come segnala Gamingbolt, The Heist si concentra su Felicia Hardy o Gatta Nera e, ...

Michael Gamble di BioWare scherza sulla polemica legata al "downgrade" di Spider-Man : Negli ultimi giorni, alcuni giocatori e appassionati hanno scatenato una polemica sulla grafica di Marvel's Spider-Man di Insomniac Games, scambiando un cambiamento di illuminazione e alterazioni in alcune pozzanghere di acqua per motivi artistici, come un "downgrade".Insomniac si è già difesa, tuttavia è molto facile per alcuni reagire in modo eccessivo alle modifiche apportate ai giochi, dopo recenti casi di reali downgrade.Come segnala ...

Carl rimpiazzato in The Walking Dead 9? Chandler Riggs dice la sua e strizza l’occhio a Spiderman : The Walking Dead 9 è ormai alle porte e l'arrivo dei nuovi protagonisti lasciano pensare che la produzione abbia trovato il modo di rimpiazzare Carl. Il rapporto tra lui e Negan, iniziato proprio al Santuario, si è interrotto con la morte del figlio di Rick Grimes e si rischiava davvero di non assistere alla loro dinamica tanto amata da chi legge i fumetti e allora come fare? Proprio l'ex di The Walking Dead, Chandler Riggg, si è detto ...