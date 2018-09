Spider-Man salva un autobus a Milano | spettacolare iniziativa di Sony per promuovere il

Playstation 4 Amazing Red e PS4 : Spider Man è tornato : Spider Man è tornato ed ha portato con sé una versione in edizione limitata della console Sony: Playstation 4 Amazing Red e PS4 Pro Amazing Red dedicate al prossimo film Marvel, Spider Man: Homecoming 2. Playstation 4 Amazing Red e PS4 Pro da 300€ In attesa di Spider-Man Homecoming 2, Sony ha lanciato il nuovo gioco Spider Man e due versioni speciali di PS4: Playstation 4 Amazing Red e PS4 Pro Amazing Red da 1TB, dedicate al nuovo film della ...

Marvel’s Spider Man - un gioco stupefacente. E grazie Batman. La recensione di GQ : Ho una personale teoria sul perché tutti amiamo l’Uomo Ragno. E Peter Parker. Il motivo non è l’eroismo, non l’umorismo. Non il costume meraviglioso disegnato dall’immenso Ditko negli anni Sessanta, e nemmeno i poteri superfighi. E forse neanche le storie, perché a parte qualche capolavoro, il mito di Spider Man è assai più gigantesco del numero di storie epocali che lo vedono protagonista – in casa Marvel, c’è chi può vantare un ...

Per Spider-Man PS4 quali saranno i futuri DLC e capitoli? Parla Insomniac : Da oggi 7 settembre è disponibile Spider-Man PS4, sviluppato in esclusiva per la console Sony dall'azienda Insomniac, già autrice dell'ottimo remake di Ratchet&Clank. Dopo una lunga assenza dal panorama videoludico ritorna il buon Spidey, tra i supereroi più amati nella storia dei fumetti Marvel e non solo: il gioco, che promette un tasso di sfida non indifferente, è già in cima alle classifiche mondiali grazie ai voti della critica ...

Spider-Man : disponibile gratuitamente un tema per PS4 sullo store europeo : Marvel's Spider-Man è finalmente arrivato e, poco fa, abbiamo ammirato alcuni video dedicati all'esclusiva PS4, compreso il trailer di lancio esteso. Con l'arrivo del gioco Sony e Insomniac hanno deciso di pubblicare un tema gratuito per PlayStation 4.Inizialmente disponibile solo per gli utenti nordamericani, ora è possible procedere al download del tema dal PlayStation store europeo.Come riporta PlayStation LifeStyle, si tratta di un tema ...

Spider-Man si mostra nella versione estesa del trailer di lancio : Sony Interactive Entertainment ha finalmente rilasciato l'attesissimo Marvel's Spider-Man, l'esclusiva PS4 già protagonista della nostra approfondita recensione.Per celebrare con stile l'avvenimento, è stato pubblicato un trailer di lancio esteso e ospitato un livestream in cui i ragazzi di Insomniac Games e Marvel hanno rivelato molti interessanti contenuti dietro le quinte.Come riporta Dualshockers, durante il livestream, è stato anche ...

Guida Spider-Man PS4 - i consigli per cominciare al meglio : Uscito proprio ieri sulla console di Sony, Spiderman PS4 ha già conquistato il cuore dei giocatori, non solo appassionati dell'Uomo Ragno ma anche il pubblico utilizzatore della console. I voti della stampa internazionale sono altissimi e hanno decretato Spider-Man PS4 come uno dei titoli dell'anno; oltretutto, è disponibile una meravigliosa versione di PS4 in edizione limitata in occasione del debutto di Spidey. Il gioco è particolarmente ...

Alle 14 una diretta imperdibile con Spider-Man : Nel primo pomeriggio della giornata di oggi è tempo di una diretta davvero molto importante in compagnia di uno dei giochi più attesi di questa fine 2018. Alle 14 vi mostreremo in diretta Marvel's Spider-Man, nuova esclusiva PS4 realizzata da Insomniac Games che ha già fatto tanto parlare di sé all'interno della nostra recensione.Il titolo dedicato all'Uomo Ragno sarà protagonista di una live in cui ovviamente mostreremo il gioco in tutto il suo ...

Il nuovo video di Spider-Man mostra come Insomniac Games ha perfezionato lo spostamento con la ragnatela : Domani, 7 settembre, è il grande giorno, finalmente potremo mettere le mani sull'attesissimo Spider-Man di Insomniac Games.In vista del lancio dell'esclusiva PS4, ecco spuntare in rete un nuovo interessante video che si focalizza su uno degli elementi fondamentali del gioco.come segnala Comicbook, il team di sviluppo ha voluto condividere un filmato che mostra come Insomniac Games ha perfezionato lo spostamento con la ragnatela, elemento ...

Spider-Man : disponibile gratuitamente un tema per PS4 : L'uscita di Marvel's Spider-Man è ormai alle porte ed è accompagnata da un grande entusiasmo. Nella giornata di ieri sono spuntate le prime recensioni e, generalmente, fino ad ora la risposta è stata positiva. Ora, per aumentare l'eccitazione, Sony e Insomniac stanno permettendo ai giocatori di scaricare un tema gratuito per PlayStation 4.Ottenere un codice per il tema è facile. Visitate il portale Marvel's Spider-Man su PlayStation.com, ...

NPD : Spider-Man sarà tra i 10 giochi più venduti dell'anno : Spider-Man è senza dubbio uno dei titoli che i giocatori hanno atteso di più e, tra pochissimo, finalmente l'esclusiva PS4 sarà ufficialmente disponibile. Ora, come segnala Gamingbolt, l'analista del gruppo NPD, Mat Piscatella, ha condiviso il suo punto di visto riguardo le vendite del gioco, affermando che si aspetta che sarà uno dei dieci titoli più venduti di quest'anno. La sua fiducia è stata rafforzata dalle recensioni positive che il gioco ...

Spider-Man : pubblicati due nuovi trailer in vista del lancio : Sony Interactive Entertainment ha rilasciato un paio di nuovi trailer dedicati a Marvel's Spider-Man, titolo protagonista nella giornata di ieri della nostra approfondita recensione.Come riporta Dualshockers, il primo trailer si muove tra il live action e le cutscene riprese dal gioco, e sembra davvero epico grazie alla combinazione tra la narrazione e la musica.Un secondo trailer rivela il tempo di sblocco del gioco, oltre a fornirci altre ...

Marvel's Spider-Man non è il solito videogioco di supereroi : I videogiochi sui supereroi sono sempre stati un mezzo disastro. Venivano realizzati in economia con quello che rimaneva del budget di lancio del fim al cinema. Con la mano sinistra, insomma. Risultato? Non piacevano né ai fan e neppure agli