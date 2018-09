Spettacolo in cielo | arriva la “cometa verde” | mai così vicina alla Terra dal 1946 | ecco

Notte di San Lorenzo 2018/ Video 10 agosto - stelle cadenti nel cielo : lo Spettacolo delle Perseidi : Notte di San Lorenzo 2018, ieri 10 agosto: Video, social network invasi dalle stelle cadenti e da desideri espressi, ecco alcuni messaggi tra serio e faceto sul web(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 09:40:00 GMT)

“Marte grande come la Luna” - l’antica bufala che si ripete. Ma stasera dopo il tramonto il Pianeta Rosso darà davvero Spettacolo in cielo : E’ tornata nuovamente virale sui social network l’antica bufala di “Marte grande come la Luna” visibile in cielo nelle prossime ore: grazie alla nuova congiunzione che stasera porterà il Pianeta Rosso alla minima distanza dalla Terra, nel mondo dei social si è nuovamente diffusa la fandonia ideata da una catena di Sant’Antonio del 2002. Non c’erano ancora facebook e twitter, ma le bufale circolavano via email ...

La Luna rossa e Marte più vicino che mai - Spettacolo nel cielo di Roma : Tantissime persone a testa in su, ieri sera a Roma , e nel mondo, , per ammirare l'eclissi totale di Luna più lunga del secolo, durata un'ora e 43 minuti, e la grande opposizione di Marte, altro raro evento astronomico. Il pianeta rosso, in particolare, è in ...

Eclissi totale di Luna - lo Spettacolo del satellite tra i monumenti della Capitale : a Roma tutti con gli occhi al cielo : Tantissime persone a testa in su, ieri sera a Roma (e nel mondo), per ammirare l’Eclissi totale di Luna più lunga del secolo, durata un’ora e 43 minuti, e la grande opposizione di Marte, altro raro evento astronomico. Il pianeta rosso, in particolare, è in questi giorni alla distanza minima dalla Terra. L'articolo Eclissi totale di Luna, lo spettacolo del satellite tra i monumenti della Capitale: a Roma tutti con gli occhi al cielo ...

Tutto il mondo con gli occhi al cielo per lo Spettacolo della Luna di sangue : Una congiunzione per che oltre un'ora ha accomunato lo stupore e la meraviglia di persone di metà mondo. L'eclissi Lunare, ossia quando la Luna si tuffa nell'ombra della Terra, era visibile - ...

Spettacolo in cielo domani 27 luglio : la Luna si tinge di rosso - è la notte dell’Eclissi totale più lunga del secolo : E’ l’evento astronomico più atteso dell’anno: l’Eclissi totale di Luna del 27 luglio, la più lunga del secolo, uno Spettacolo imperdibile, in grado di emozionare adulti e bambini. L’eclissi che andrà in scena domani è speciale per tanti motivi, e tra questi, il fatto che, dopo tante “Superlune” (con il satellite al perigeo, nel punto più vicino alla Terra lungo la sua orbita), con una dimensione apparente della Luna ...

Luna rossa sangue - Spettacolo irripetibile nel cielo : Cresce l'attesa per il grande evento della "Luna di sangue", l'eclissi totale di Luna più lunga del secolo. Il 27...

Mondiali 2018 Russia - Football it's coming home : che Spettacolo nel cielo di Londra : Tutta l'Inghilterra attende la semifinale mondiale contro la Croazia, che potrebbe regalare alla squadra allenata da Southgate una storica finale contro la Francia. Il tormentone "it's coming home, It'...