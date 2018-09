leggioggi

: Speranza di vita: dal 1° gennaio 2019 in pensione più tardi... - LeggiOggi_it : Speranza di vita: dal 1° gennaio 2019 in pensione più tardi... - giovanniproto67 : RT @PaolaC06716890: Si è persa la speranza di un futuro dignitoso in Italia. I figli, di oggi, già arrancano e, pur avendo l'immagine dell… - silvanobattisti : RT @roberto_rigoni: Nella vita, alcune cose ti danno speranza: si chiamano sogni. Altre, invece ti danno sconforto e ti riportano a terra:s… -

(Di venerdì 7 settembre 2018) In attesa che il Governo smantelli la Legge Fornero (?) mancano ancora pochi mesi e poi entrerà in vigore l’adeguamento delle pensioni alladidegli italiani con il terzo aggiornamento Istat. In poche parole: italiani più longevi, che andranno incon 5 mesi di ritardo rispetto a questo 2018. Dal 1°si applicano i nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi delladi, stabiliti dal decreto 5 dicembre 2017. Con effetto dal 2021 poi (variazione delladirelativa al biennio 2021-2022) la legge n. 205 del 2017 ha previsto la revisione del meccanismo di calcolo dell’adeguamento alladidei requisiti di accesso al pensionamento. Lo ha annunciato l’Inps con una circolare (circ. n.62/18 del 4 aprile 2018). Dall’entrata i vigore della legge Fornero siamo al terzo aggiornamento ...