Spari nella zona verde di Baghdad | coprifuoco a Bassora

Spari nella notte a Manchester - 10 feriti. Polizia cerca responsabili - : Gli agenti sono intervenuti nel quartiere di Moss Side, nel centro della città inglese, dopo che erano stati sentiti dei colpi di arma da fuoco. Indagini in corso per capire cosa sia successo. I ...

Sparita nel nulla Fan Bingbing - attrice cinese vista anche nella saga degli X-Men : Bella, ricca e famosa ma non per questo immune al controllo del governo di Pechino: l’attrice cinese Fan Bingbing – conosciuta in Occidente grazie a film com X-Men: giorni di un futuro passato oppure La spada e la rosa – sembrerebbe essere scomparsa nel nulla senza lasciare tracce dietro di sé. La causa è presto spiegata: la star orientale sarebbe coinvolta in un caso di evasione fiscale di proporzioni mastodontiche denunciato ...