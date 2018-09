: Siria:accordo tra Mosca,Teheran,Turchia - NotizieIN : Siria:accordo tra Mosca,Teheran,Turchia - TelevideoRai101 : Siria:accordo tra Mosca,Teheran,Turchia - Majakovsk73 : #siria #teheran #astana Per HTS sono tutti d'accordo, va eliminata. Chi lo debba fare (e quindi mettere le mani su… -

"Non ci può essere una soluzione militare al conflitto in corso in." E' quanto hanno affermato in un comunicato congiunto i presidenti dell'Iran Rohani,dellaErdogan e della Russia, Putin, al termine del summit trilaterale sulla crisi che si è svolto oggi a.Unanime la convinzione che il conflitto possa essere risolto solo con "un processo politico negoziato".I tre si rivedranno asu invito di Putin prossimamente. Laspecifica che:"vogliamo evitare un'ondata di profughi da Idlib".(Di venerdì 7 settembre 2018)