Siria | vertice Russia-Iran-Turchia a Teheran Ultime notizie | su Idlib si gioca il Medio

Siria - verso un nuovo vertice Russia-Turchia-Iran : si parlerà di Idlib - : Putin, Erdogan e Rohani dal 2017 si incontrano alla ricerca di una soluzione al conflitto. Sullo sfondo i negoziati a Ginevra sotto l'egida Onu e gli Usa. Il 7 settembre nuovo incontro con al centro l'...

VERTICE PUTIN-MERKEL A BERLINO/ Ucraina - Siria e gasdotto North Stream 2 : l'aneddoto del labrador nero : BERLINO, VERTICE Merkel-Putin: Siria, Ucraina e gas i dossier più importanti. Ma la partita geopolitica è più ampia: con l'incognita Trump sullo sfondo, gli Usa si giocano l'Europa.(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 12:58:00 GMT)

Il vertice tra Merkel e Putin. Siria - Ucraina e gas per non dire Trump : Roma. C’è un galateo speciale, un codice esclusivo che ricorre durante i loro incontri. All’inizio della settimana, in tutta fretta, Vladimir Putin e Angela Merkel hanno annunciato un vertice bilaterale, previsto per oggi. Inaspettato ma dettato dagli eventi. L’Europa non sa di chi fidarsi – Merkel

Vertice con delegazione russa per avviare ricostruzione postbellica della Siria - : Anche per il rapido ritorno dei profughi e degli sfollati Siriani nei loro luoghi di residenza permanente. Il presidente Siriano Bashar Assad e una delegazione della Russia hanno discusso in settimana ...

Dalla Siria alla Crimea - un vertice interlocutorio sui dossier caldi : Donald Trump è sostanzialmente un mercantilista. Non crede nelle alleanze di lungo termine e nella comunanza degli interessi tra democrazie liberali. Il suo è un mondo di nazioni rivali dove il successo è misurato Dalla bilancia commerciale: l'America vince se esporta più di quanto importa. Si capisce quindi perché non ama l'Unione Europea e in particolare la Germania, e perché ritenga che la NATO costi ...