SIRIA | SUMMIT PUTIN-ROHANI-ERDOGAN SU IDLIB ANNIENTARE I TERRORISTI Ultime

SIRIA : summit Iran - soluzione non militare : ANSA, - ISTANBUL, 7 SET - "Non può esserci una soluzione militare al conflitto in Siria " ma "solo attraverso un processo politico negoziato". Così la dichiarazione finale del vertice a Teheran sulla ...

SIRIA - summit tra Russia - Iran - Turchia : 13.56 Un incontro bilaterale è in corso tra i presidenti di Turchia e Iran, Recep Tayyip Erdogan e Hassan Rohani, prima dell'inizio del vertice sulla Siria a Teheran insieme al presidente russo Vladimir Putin. Il summit trilaterale sarà focalizzato sulla situazione a Idlib, ultima roccaforte anti-regime. La Turchia ha un piano per evacuare 12 gruppi armati compreso Ha- yat Tahrir al -Sham,ramo Siriano di Al Qaeda,in una zona cuscinetto non ...