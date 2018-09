Siria | Putin vs Erdogan vs Trump I rapporti di forza si decidono a Idlib

Siria - braccio di ferro Trump-Putin su Idlib : Il presidente Trump intima ad Assad, ai russi e agli iraniani di non attaccare Idlib, ma poche ore dopo gli aerei di Mosca bombardano la regione. L’inviato dell’Onu, Staffan de Mistura, dice che Damasco ha stabilito il 10 settembre come scadenza per lanciare l’offensiva finale, sollecita Mosca ed Ankara a trovare una soluzione diplomatica che rispa...

Siria - Trump avverte Assad e Putin : “no attacchi Idlib - o sarà strage”/ Ultime notizie - Hezbollah : “Usa zitti” : Siria, Trump: "Assad non attacchi Idlib o sarà tragedia": l'appello a Putin e Rouhani a sfilarsi dall'attacco. Ministro Siriano Muallem: "Siamo ad un quarto d'ora dalla vittoria".(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 10:16:00 GMT)

VERTICE PUTIN-MERKEL A BERLINO/ Ucraina - Siria e gasdotto North Stream 2 : l'aneddoto del labrador nero : BERLINO, VERTICE Merkel-Putin: Siria, Ucraina e gas i dossier più importanti. Ma la partita geopolitica è più ampia: con l'incognita Trump sullo sfondo, gli Usa si giocano l'Europa.(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 12:58:00 GMT)

Putin dalla Merkel per parlare di gas. Ma in vista c'è l'intesa su Siria e Ucraina : Berlino - Ieri Vladimir Putin avrà certamente sfoggiato il tedesco appreso da giovane a Dresda, dove ha operato per cinque anni quale agente del Kgb. Nel primo pomeriggio il presidente della ...

BERLINO - VERTICE MERKEL-PUTIN/ Siria - Ucraina e gas con Trump sullo sfondo : gli Usa rischiano l'Europa : BERLINO, VERTICE MERKEL-PUTIN: Siria, Ucraina e gas i dossier più importanti. Ma la partita geopolitica è più ampia: con l'incognita Trump sullo sfondo, gli Usa si giocano l'Europa.(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 17:48:00 GMT)

Il vertice tra Merkel e Putin. Siria - Ucraina e gas per non dire Trump : Roma. C’è un galateo speciale, un codice esclusivo che ricorre durante i loro incontri. All’inizio della settimana, in tutta fretta, Vladimir Putin e Angela Merkel hanno annunciato un vertice bilaterale, previsto per oggi. Inaspettato ma dettato dagli eventi. L’Europa non sa di chi fidarsi – Merkel

Se Putin salva Assad in Siria ci sarà sicurezza anche per i cristiani : Se Putin salva Assad , 'come per ora ha fatto, è la sola garanzia di sicurezza per i cristiani in quella parte del mondo'. Lo ha dichiarato a La Fede Quotidiana il frate domenicano padre Gerardo Cioffari, che è il direttore del Centro Studi Nicolaiano, il centro che si occupa sia di studi scientifici che delle ...

Siria - ISRAELE SCORTA 800 CASCHI BIANCHI IN GIORDANIA/ Ultime notizie - operazione coordinata da Putin e Trump : Ottocento CASCHI BIANCHI rischiano la vita in SIRIA. Ultime notizie, ISRAELE li SCORTA in fuga in GIORDANIA, ma poi precisa: "Non accoglieremo altri profughi o sfollati SIRIAni"(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 12:50:00 GMT)

Trump e Putin - l'incontro ridisegna il Medio Oriente/ Siria - Iran - Israele : cosa vogliono Usa e Russia : Trump e Putin, l'incontro: ad Helsinki Usa e Russia provano a disegnare un Nuovo Ordine Mondiale. Tra Iran, Siria e Israele, come può cambiare il Medio Oriente...(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 17:23:00 GMT)

Faccia a faccia Trump-Putin : 'Il mondo ci sta osservando'. Dal Russiagate alla Siria tutti i nodi sul tavolo : Putin, invece, ha assistito alla finale dei Mondiali di calcio a Mosca, in cui la Francia è stata incoronata per la seconda volta campione del mondo dopo la vittoria sulla Croazia. Città blindata e ...

A Helsinki il faccia a faccia Trump-Putin : dal Russiagate alla Siria tutti i nodi sul tavolo : Il giorno dell’atteso summit fra Donald Trump e Vladimir Putin a Helsinki è arrivato. Nonostante Trump, prima di partire per il suo tour europeo, avesse detto che l’incontro con Putin sarebbe stato forse «la più facile» delle tappe, sul tavolo ci sono diversi nodi spinosi che dividono Usa e Russia. Dalla Siria all’Ucraina alla Crimea, dall’interfer...

CAOS Siria/ La richiesta di Trump a Putin che prova il fallimento degli Usa : L'esercito SIRIAno ha liberato la città di Daara, a poca distanza dal confine giordano. Ecco perché oggi Trump chiederà a Putin di allentare la pressione dell'Iran. PATRIZIO RICCI(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 06:02:00 GMT)CAOS SIRIA/ Il ruolo di Assad nel vertice di Helsinki fra Trump e Putin, di P. RicciCAOS SIRIA/ Stati Uniti e jihadisti contro SIRIAni e russi, guerra dietro l'angolo, di P. Ricci

Siria - la pedina di scambio che Trump può usare con Putin : Alcuni temono che nel prossimo incontro con Putin a Helsinki, subito dopo un vertice Nato a Bruxelles tutt’altro che facile e una puntata a Londra, Trump avvalli - tra l’altro - la politica di Mosca in Siria. In realtà, questa stessa politica è già stata avvallata a Washington. Non sappiamo ancora quali collegamenti possano essere fatti con altri s...

