Simone Coccia Colaiuta sulla rottura tra Lucia e Filippo | Falsi come una banconota

Simone Coccia a cena con Brooke di Beautiful : L’ex gieffino Simone Coccia Colaiuta non ha mai nascosto di sognare una carriera nel mondo del cinema, magari ad Hollywood. E dopo la sua partecipazione al “Grande Fratello” sembra che le porte dello spettacolo si stiano aprendo per il compagno di Stefania Pezzopane. Simone è stato fotografato a cena con l’attrice Katherine Kelly Lang, la Brooke di “Beautiful”. Ma niente paura per la Pezzopane, a quella cena vip al ristorante “La ...

Simone Coccia Colaiuta - cena con Brooke di Beautiful. E la Pezzopane? : Simone Coccia Colaiuta non ha mai nascosto di sognare una carriera nel mondo del cinema, magari ad Hollywood. E dopo la sua partecipazione al Grande Fratello sembra che le porte dello spettacolo si...

Simone Coccia Colaiuta - cena con Brooke di Beautiful. E la Pezzopane? : Simone Coccia Colaiuta non ha mai nascosto di sognare una carriera nel mondo del cinema, magari ad Hollywood. E dopo la sua partecipazione al Grande Fratello sembra che le porte dello spettacolo si stiano aprendo per il compagno di Stefania Pezzopane. Simone è stato ...

GF - Danilo Aquino contro Simone Coccia : «Losco - subdolo e stratega. Giulia De Lellis deve essere un pò meno...» : ROMA ? La bagarre fra gli ex gieffini Danilo Aquino e Simone Coccia. I due durante il Grande Fratello condotto con successo di ascolti (meno di critica per via di alcuni accadimenti poco...

Gf - Danilo Aquino contro Simone Coccia : "Losco - subdolo" E su Giulia De Lellis... : E' un fiume in piena Danilo Aquino, concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello. Ai microfoni di Non succederà più, la trasmissione radiofonica, condotta dall'eccelsa Giada Di Miceli, sulle frequenze di Radio Radio, l'ex gieffino si è tolto qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di Simone Coccia, con cui, anche recentemente, si è scontrato sui social:prosegui la letturaGf, Danilo Aquino contro Simone Coccia: "Losco, ...

Grande Fratello - Danilo Aquino sputtana il segreto di Simone Coccia : 'L'ho sgamato subito' - quella roba losca : Il rapporto tra Simone Coccia e Danilo Aquino non è mai stato sereno dentro la casa del Grande Fratello di Barbara D'Urso. Dai microfoni di Radio Radio, l'ex concorrente romano ha gettato nuova ...

Danilo Aquino : Simone Coccia? “Losco - subdolo. Al GF l’ho sgamato subito” : Grande Fratello 15, Danilo Aquino si scaglia ancora una volta contro Simone Coccia: “Al GF l’ho sgamato subito” I fan del Grande Fratello attivi sui social sicuramente in questi giorni avranno già avuto modo di assistere al botta e risposta avvenuto tra Simone Coccia e Danilo Aquino. Quest’ultimo però, che su Instagram non le aveva […] L'articolo Danilo Aquino: Simone Coccia? “Losco, subdolo. Al GF l’ho ...

Simone Coccia VS Danilo Aquino - scontro su Instagram/ “Te rode er cul*!” - “T’insultano tutti - raccomandato!” : Simone Coccia VS Danilo Aquino, scontro social dopo il Grande Fratello 15, “Te rode er cul*!”, “T’insultano tutti, raccomandato!”: ecco cosa è successo.(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 17:56:00 GMT)

Simone Coccia - duro attacco a Danilo Aquino : 'La sincerità non sai ndo ca**o sta' : Simone Coccia sembra non voler far placare le polemiche sul Grande Fratello, anzi riaccende la miccia sparando a zero su Danilo Aquino. Il fidanzato dell'onorevole Stefania Pezzopane ha pubblicato ...

Simone Coccia - duro attacco a Danilo Aquino : «la sincerità non sai ndo ca**o sta» : Simone Coccia sembra non voler far placare le polemiche sul Grande Fratello , anzi riaccende la miccia sparando a zero su Danilo Aquino. Il fidanzato dell'onorevole Stefania Pezzopane ha pubblicato ...

Simone Coccia contro il 'branco' e Danilo Aquino (video) La replica : Simone Coccia, protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello, nelle scorse ore sui propri social, ha pubblicato un video con un frammento emblematico dell'avventura in casa con protagonista Danilo Aquino e la sua battuta fuoriluogo nei confronti di Lucia Bramieri.prosegui la letturaSimone Coccia contro il 'branco' e Danilo Aquino (video) La replica pubblicato su Gossipblog.it 06 luglio 2018 15:06.

Grande Fratello - Simone Coccia Colaiuta - messaggi Facebook anche ad una modella? : Ancora grane per Simone Coccia Colaiuta. L’ex concorrente del Grande Fratello 15, infatti, è di nuovo al centro delle polemiche per l'ennesimo flirt che avrebbe portato avanti pur essendo legato sentimentalmente alla parlamentare del Pd Stefania Pezzopane. Francesca Cipriani: "Simone Coccia mi mandava messaggi spinti" prosegui la letturaGrande Fratello, Simone Coccia Colaiuta, messaggi ...