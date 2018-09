SILVIA CAVALLI | MORTA L' EX CONSIGLIERA DELLA Ultime notizie | Chiari | l' addio di Matteo

Lutto nel mondo della Lega. Morta l'ex consigliera SILVIA Cavalli. Salvini : "Continua ad aiutarci da lassù" : Lutto nel mondo della Lega Nord. Silvia Cavalli, 31 anni, ex consigliere e giovane militante del Carroccio, è morto stroncata da un tumore. Commozione e sgomento all'interno della Lega. Il leader Matteo Salvini ha scritto un messaggio su Twitter per ricordare la compagna di partito."Buon viaggio Silvia, hai combattuto come una Leonessa, da leghista, ma la malattia bastarda alla fine ha vinto. Anzi, no. Hai vinto tu, ha vinto il tuo sorriso. Un ...