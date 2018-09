Si sveglia nella notte al buio e tenta di accendere una candela ma era dinamite | ferita

In vacanza si sveglia nella notte per fumare una sigaretta - il fidanzato la trova morta in piscina : Il dramma di Natalie Morris, 29enne inglese. La giovane si stava per sposare con il suo fidanzato Andrew: è stato proprio lui a fare la scoperta choc, mentre la coppia si trovava in vacanza a Bali. "Le avrebbe chiesto di sposarla proprio in quei giorni” dice la sorella.Continua a leggere