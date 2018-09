Sì al sequestro dei soldi alla Lega | nel mirino i 49 milioni di euro per i rimborsi

Scatta subito il sequestro preventivo ai fini di confisca dei fondi della Lega : Paralisi totale per il partito di Matteo Salvini. Il Tribunale del Riesame ha deLegato direttamente il pubblico ministero ad eseguire

"Ok al sequestro dei fondi della Lega". Il tribunale del riesame dà ragione alla procura di Genova : Il tribunale del riesame ha accolto il ricorso della procura sul sequestro dei fondi della Lega in relazione alla truffa ai danni dello stato, stimata in 49 milioni, per rimborsi elettorali non dovuti dal 2008 al 2010 per cui sono stati condannati in primo grado Umberto Bossi, l'ex tesoriere Francesco Belsito e tre ex revisori dei conti.Al momento i fondi sequestrati ammontano a circa 3 milioni e ora nelle casse del partito ci sono poco ...

Lega - la sentenza sul sequestro dei conti. Cosa potrebbe succedere? : Nelle prossime ore - forse già il 6 settembre 2018, dopo il rinvio deciso martedì 5 settembre - potrebbe venir deciso il futuro della Lega. Il tribunale del Riesame di Genova si esprimerà sul sequestro dei 49 milioni di euro da parte dello Stato, come disposto dai giudici della Corte di Cassazione che, lo scorso luglio, si erano espressi sul ricorso presentato dal pm di Genova contro Matteo Salvini, che chiedeva invece di far partire il ...