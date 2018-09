Shameless 9×05 | una tragedia in arrivo?

ilnotiziangolo

(Di venerdì 7 settembre 2018)9×05 trama e promo – Il quinto episodio della comedy andrà in onda su Showtime il 7 ottobre 2018. “Black-haired ginger” vedrà Frank ancora alle prese con i recenti problemi fisici. Ian invece ha intenzione di mettere in atto un piano per salvarsi dalla detenzione. La trama di9×05 ci lascia comunque un dubbio sulla relazione fra Debbie e Alex, forse in bilico a causa degli ultimi eventi.9×05 trama e anticipazioni La quinta puntata mette l’accento su Frank. Nella premiere lo abbiamo visto armato di flebo e colpito duramente al fegato. Nel corso della nona stagione il protagonista sembrava essersi ripreso, ma forse non è così. Scopriamo infatti che le medicine che sta seguendo e la terapia annessa potrebbe avere delle conseguenze fatali. Sappiamo che Frank non è fra i personaggi che saremo destinati a perdere ...