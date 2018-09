Sgombero Roma | la lettera degli occupanti a cui la Raggi non ha mai risposto

Roma - al via il primo Sgombero dell'era Salvini : Ha avuto inizio verso le 8 del mattino il primo sgombero di un immobile occupato a Roma, in applicazione della nuova direttiva voluta dal ministro dell'Interno Matteo Salvini. Si tratta di uno stabile in via Raffaele Costi, zona Tor Cervara, dove abitano abusivamente circa 120 persone, perlopiù africani. Una trentina sono rom.Ben 40 sono state identificate e la loro posizione è al momento al vaglio dell'ufficio immigrazione. La questuta di Roma ...

Primo Sgombero dell'era Salvini a Roma - in un palazzo occupato da rom e migranti : È in corso lo sgombero di uno stabile occupato in via Raffaele Costi, in zona Tor Cervara, alla periferia di Roma. All'interno dell'edificio ci sarebbero circa un centinaio di persone, molti nordafricani. Diversi gli occupanti che hanno lasciato il palazzo prima dell'arrivo della polizia. Sul posto le forze dell'ordine con mezzi blindati e agenti in tenuta antisommossa.E' il Primo sgombero nella Capitale dopo la circolare del Viminale ai ...

Festa del Sacrificio a Roma/ Comunità sudanese : “Continueremo ad esistere” - celebrazioni dopo lo Sgombero : Festa del Sacrificio a Roma: celebrazioni anche per la Comunità sudanese di via Scorticabove vittima di uno sgombero. La solidarietà e nuove speranze.(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 16:55:00 GMT)

Rom - linea dura Salvini-Raggi : Sgombero a Roma con l'ok Ue : Le famose ruspe in realtà arriveranno solo oggi, per sbaraccare i container di cartonato e metallo, ma già ieri, prima di mezzogiorno, Matteo Salvini ha potuto cinguettare su Twitter:...

Roma - Sgombero del campo rom Camping River : famiglie separate - alloggi solo per una decina. Così molte hanno rinunciato : Donne e bambini a parte. Agli uomini, se ci sarà spazio, si penserà più avanti. Stessa cosa per i figli maggiorenni. L’alternativa? La strada. Come in un naufragio, il picco drammatico dello sgombero del Camping River è rappresentato dalla separazione dei nuclei familiari. Esattamente quello che è accaduto un anno fa in occasione dell’azione della Prefettura nell’edificio occupato dai rifugiati in via Curtatone. Sono pochi i casi per i quali il ...