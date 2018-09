Serie B | la sentenza sui ripescaggi LIVE | arriva una decisione a sorpresa

Ripescaggi Serie B - sentenza rimandata alla prossima settimana : Nulla da fare per il verdetto sui Ripescaggi in Serie B. La sentenza - ha spiegato Franco Frattini - è stata rinviata a lunedì o martedì. L'articolo Ripescaggi Serie B, sentenza rimandata alla prossima settimana è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie B : oggi arriva la sentenza del Coni - Balata : 'Mi ritengo un innovatore' : La tensione per la sentenza del Coni di oggi che potrebbe trasformare la Serie B 2018-2019 è palpabile. In estate in cadetteria sono fallite due società, il Bari ed il Cesena, mentre una terza, l'Avellino, è stata esclusa per problemi con la fideiussione. A quel punto si attendevano in ripescaggi con 5 squadre in attesa, ma la Lega B ha chiesto di rimanere a 19 squadre per una migliore ripartizione degli introiti, considerata fondamentale in ...

Serie B - Collegio di Garanzia : stop alla sentenza per i ripescaggi di Catania - Novara : stop alla sentenza che ammette Novara , Catania al ripescaggio in Serie B, accolto il ricorso di Ternana, Pro Vercelli e Siena sulla sospensiva cautelare: la decisione il 7 settembre . Lo ha ...

Serie B - Collegio garanzia : 'Stop alla sentenza Pro Novara e Catania' : Stop alla sentenza che ammette Novara, Catania e Pro Vercelli al ripescaggio in Serie B, accolto il ricorso di Ternana, Pro Vercelli e Siena sulla sospensiva cautelare: la decisione il 7 settembre. Lo ...

Clamorosa sentenza in Serie A : annullata la penalizzazione al Parma : Il Parma inizierà la prossima Serie A senza penalizzazione, mentre Emanuele Calaiò ha avuto una squalifica fino al 31 dicembre. Sono le decisioni della Corte d’appello della Figc sul ricorso discusso oggi in merito al caso degli sms. Il Tfn aveva comminato una penalizzazione al club gialloblu’ di -5 punti e due anni di squalifica a Calaio’. Oggi la Caf ha riformulato la sentenza, comminando al club emiliano soltanto una ...

Sentenza Parma - Zamparini tuona ancora : “noi in Serie A se c’è giustizia” : Zamparini non le manda a dire in merito al caso Parma ed auspica un inversione della Sentenza che ha ‘salvato’ il club ducale per la prossima Serie A Il presidente del Palermo Maurizio Zamparini, durante un’intervista a Il Giornale di Sicilia, ha nuovamente tuonato in merito al caos Parma. Il club ducale attende di conoscere l’esito del ricorso dopo la penalizzazione di 5 punti nella prossima Serie A, ma Zamparini ...

Chievo - ecco la sentenza : stangata nei confronti del Cesena - gli aggiornamenti su Serie A e Serie B : Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Roberto Proietti, ha dichiarato improcedibile il deferimento nei confronti della Società AC Chievo Verona Srl e, per l’effetto, restituisce gli atti alla Procura Federale. Accoglie il deferimento nei confronti della Società AC Cesena Spa, ed infligge una penalizzazione di punti 15 in classifica, da scontare nella stagione sportiva in corso 2018/2019, nel caso in cui la Società dovesse ...

Parmamania : sentenza shock ma la Serie A è salva : Tra mille difficoltà i crociati sono pronti ad affrontare uno dei campionati più difficili del mondo. Pochi attualmente in rosa hanno giocato questa categoria ed è per questo che l'esperienza di ...

Parma - ecco la sentenza : Serie A con -5. Squalifica di 2 anni per Calaiò : Parma - Il Parma dovrà scontare 5 punti di penalizzazione nel prossimo campionato di A, Emanuele Calaiò 2 anni di Squalifica. Lo ha deciso il tribunale nazionale federale con sentenza sul caso del ...

Parma - ecco la sentenza : sospiro di sollievo - la Serie A è salva ma ci sarà una pesante penalizzazione - squalifica per Calaiò [DETTAGLI] : 1/14 Foto LaPresse - Tano Pecoraro ...

Caos Serie A - oggi la sentenza sul Parma : le ultime indiscrezioni - domani la decisione sul Chievo : 1/17 Foto LaPresse ...

Parma e Chievo : Serie A a rischio. Sentenza attesa a giorni : Quindici punti di penalizzazione nell'ultima Serie A e quindi retrocessione in Serie B per il Chievo; due punti di penalizzazione nell'ultima Serie B, e quindi mancata promozione diretta in A, o 6 ...