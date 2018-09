Serie B a 19 | via maxi-udienza al Coni

Ripescaggi Serie B - al via l’udienza : 19 o 22 squadre? : Il Collegio di Garanzia dello Sport deciderà oggi in merito alla composizione del campionato di Serie B che potrebbe passare da 19 a 22 squadre partecipanti E’ iniziata al Salone d’Onore del Coni la maxi-udienza davanti al Collegio di Garanzia dello Sport sui ricorsi riguardanti il calcio. Al vaglio dell’organismo presieduto da Franco Frattini i reclami dei club Ternana, Pro Vercelli, Novara, Catania e Siena contro la ...

Il doppiatore di Geralt di Rivia approva Henry Cavill come protagonista della Serie TV di The Witcher : Netflix ha annunciato che la star di Mission Impossible: Fallout, Henry Cavill, interpreterà Geralt di Rivia nella serie basata su The Witcher. In molti hanno apprezzato la scelta, tuttavia non si può negare che la voce iconica di Geralt sia quella di Doug Cockle.Mentre il doppiatore in precedenza ha dichiarato di non essere associato alla serie in alcun modo, ha comunque sostenuto la scelta di Henry Cavill su Twitter. Allo stesso tempo si dice ...

The Witcher : Henry Cavill vestirà i panni di Geralt di Rivia nella Serie TV : Le ultime notizie relative alla serie Netflix basata su The Witcher ci avevano fornito alcuni aggiornamenti sui lavori in corso, abbiamo appreso, infatti, che il finale della serie è attualmente in fase di scrittura.Fino ad oggi, però, ancora non sapevamo chi avrebbe vestito i panni di Geralt di Rivia. Alcune indiscrezioni indicavano Henry Cavill come l'attore interessato per il ruolo.Ebbene, ora arriva l'ufficialità dallo stesso Cavill, dal suo ...

Serie A - anticipi e posticipi dalla 4^ alla 16^ giornata ed i recuperi delle partite rinviate : Serie A, sono stati ufficializzati anticipi e posticipi dalla 4^ alla 14^ giornata del massimo torneo italiano, dopo la sosta dunque la stagione entrerà nel vivo con importanti partite, spettacolo assicurato. 4ª giornata DI ANDATA Sabato 15 settembre 2018 ore 15.00 INTER – PARMA Sabato 15 settembre 2018 ore 18.00 NAPOLI – FIORENTINA Sabato 15 settembre 2018 ore 20.30 FROSINONE – SAMPDORIA Domenica 16 settembre 2018 ore 12.30 ROMA – ...

Al via “B come Sabato” : il racconto delle città della Serie BKT : A partire da questa stagione la Serie BKT è diventata parte integrante dell’offerta Rai con la trasmissione dell’anticipo del venerdì sera. L’emittente di Stato ha così deciso di inserire in palinsesto un altro interessante approfondimento legato al campionato cadetto: “B come Sabato”, il nuovo programma condotto da Andrea Delogu e Gabriele Corsi con Marco Mazzocchi […] L'articolo Al via “B come ...

Star Falls - la nuova Serie di TeenNick al via : Al via su TeenNick la nuova serie Star Falls in onda a partire dal 10 settembre. Il tono è quello della commedia capace di tingersi di rosa visto che il motore dell’azione è una celebrità di Hollywood, Craig Brooks interpretato da Dion Johnstone che sbarca nel paesino di Star Falls. Si tratta di un’occasione unica per la quatordicenne Sophie che cerca di cogliere al volo l’opportunità di sistemare sua madre con la Star. Finirà che ...

Serie A - Atalanta-Cagliari 0-1 : decide la punizione - deviata - di Barella : Intanto è stato messo fuori anche il regista Cigarini, sostituito dal croato vice Modric e vice campione del mondo Filip Bradaric che non ha la sua autorità in regia, ma è più mobile e gioca sempre a ...

Al via la Serie B con tante novità: Il posticipo è Benevento-Lecce. Dopo settimane di polemiche si alza il sipario sul nuovo

Al via la Serie A, trema la Juve, flop Lazio, stasera l'Inter: News e formazioni. Ieri è partito il campionato con la

UNA STRADA VERSO IL DOMANI 2 - KU'DAMM 59/ Anticipazioni del 30 agosto 2018Al via la miniSerie tedesca : Una STRADA VERSO il DOMANI 2, Anticipazioni del 30 agosto 2018, in prima Tv assoluta su Rai 3. Il destino delle tre sorelle ha preso una piega inaspettata. (Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 06:45:00 GMT)

Il Settore viaggi e intrattenimento interrompe la Serie di sei rialzi consecutivi - -2 - 78% - : Si muove in territorio negativo il Settore viaggi e intrattenimento a dispetto della cautela evidenziata dall' EURO STOXX Travel & Leisure . Il comparto viaggi e intrattenimento ha chiuso a quota 41.

Antitrust - avviate istruttorie nei confronti di Sky e Dazn su Serie A : L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato, su segnalazione di singoli consumatori e di alcune Associazioni di consumatori, due procedimenti istruttori per presunte pratiche commerciali scorrette e possibili violazioni dei diritti dei consumatori nei confronti di SKY Italia S.r.l. e di Perform Investment Limited e Perform Media Services S.r.l. (ovvero Gruppo Perform con nome commerciale Dazn)con riferimento alla ...