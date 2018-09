Serena Bortone | età | altezza e peso Tutto sulla giornalista

caffeinamagazine

: @agorarai Serena Bortone e Monica Giandotti hanno superato alla grande il neoberluschino, noioso ed invadente Gerry Greco. - edoardopastego : @agorarai Serena Bortone e Monica Giandotti hanno superato alla grande il neoberluschino, noioso ed invadente Gerry Greco. - CarlaRo38873721 : @agorarai MA QUANDO TORNA SERENA BORTONE ? MA QUANDO E' CHE SE NE ANDRA' QUESTA INCOMPETENTE CHE AVETE MESSO ????????????????? - NCLSAG : #agorarai Monica Guidotti sei riuscita a superare la faziosità (e la 'intelligenza') di Serena Bortone -

(Di venerdì 7 settembre 2018)e conduttrice televisiva nota sopratper aver ideato il programma politico ‘’Agorà’’, di cui è stata anche conduttrice e inviata.ha iniziato a lavorare sotto la direzione di Angelo Guglielmi, ed è stata poi caporedattrice, inviata, autrice e conduttrice per diversi programmi della rete (da Ultimo Minuto a Mi manda Raitre, da Telecamere a Tatami) occupandosi di cronaca, costume, inchieste e sopratdi politica. Nel 2007 ha guidato come responsabile comunicazione e ufficio stampa la campagna per le Primarie del Partito Democratico. Romana, classe 1970, è anche autrice televisiva. Ad Agorà è un volto noto al quale il grande pubblico ormai si è affezionato dal 2013, quando iniziò e tenne a battesimo Agorà Estate. Esordisce nel 1994 nella trasmissione cult a difesa dei cittadini ‘’Mi manda Lubrano’’. Dopo una parentesi sulle inchieste, la ...