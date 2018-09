Sequestro fondi | Salvini non cambia il nome | l' ipotesi di una Lega stile 5

Fondi Lega - ecco le possibili mosse del Carroccio contro il Sequestro - : Dopo che il tribunale del Riesame ha accolto il ricorso presentato dalla procura di Genova, il partito del vicepremier Matteo Salvini appare intenzionato a ricorrere alla Corte di Cassazione e a ...

Lega condannata - la lezione di Filippo Facci sul Sequestro dei fondi : perché i pm non possono farlo : La verità sulla condanna del tribunale di Genova contro la Lega e la presunta sottrazione di denaro pubblico la spiegava Filippo Facci su Libero in edicola giovedì 6 settembre, qualche ora prima della ...

MELONI , FDI, : SENTENZA INGIUSTA, PIENA SOLIDARIETÀ 'Non sarà una sentenza ingiusta a fermare l'azione politica di un partito. Se c'è qualcuno che in passato ha sbagliato e ha commesso reati ai ...

Fondi Lega : Tribunale del Riesame dice sì al Sequestro : Giovedì 6 settembre 2018, ore 11:23 - Il Tribunale del Riesame ha detto sì al ricorso della Procura sul sequestro dei Fondi della Lega, i 49 milioni di euro di cui si parla da mesi.Ricordiamo che, in relazione alla truffa ai danno dello Stato, stimata, appunto, in 49 milioni di euro, per i rimborsi elettorali non dovuti dal 2008 al 2010, sono stati condannati in primo grado Umberto Bossi, l'ex tesoriere della Lega Francesco Belsito e tre ex ...

Sequestro fondi Lega - Conte : 'difficile per qualsiasi partito svolgere attività politica senza risorse' : "Per un partito politico, qualunque partito politico, non solo la Lega, diventa difficile svolge attività politica senza risorse finanziarie". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlando con i giornalisti a Lacco Ameno, al termine del suo incontro con i sindaci dell'isola di Ischia, stando a ...

Fondi Lega - Riesame conferma Sequestro 49 milioni; Salvini : 'Gli italiani sono con noi' : Il tribunale del Riesame ha accolto il ricorso della Procura in relazione alla truffa ai danni dello Stato che vede coinvolta la Lega. confermato pertanto il sequestro dei Fondi per 49 milioni di euro. Nell'ambito della vicenda giudiziaria sul caso, tanto l'ex leader del Carroccio, Umberto Bossi, quanto il tesoriere Francesco Belsito e tre ex revisori dei conti erano stati condannati in primo grado. I Legali del Carroccio potrebbero ricorrere ...

