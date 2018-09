Secondo Xiaomi uno smartphone con tutta la tecnologia moderna non dovrebbe costare più di 699 dollari. Analizziamo i segreti del successo della casa cinese. : Secondo l’amministratore delegato di Xiaomi India, Manu Kumar Jain, al giorno d’oggi non è disponibile alcuna tecnologia che possa giustificare prezzi più elevati di 699 dollari per uno smartphone. Sempre Secondo il dirigente, tutto quello che eccede questo importo è puro guadagno per le aziende produttrici, e serve a sostenere costi non direttamente legati allo smartphone. Xiaomi dal suo punto di vista non venderà mai uno smartphone ad ...

Xiaomi POCOPHONE F1 : un nuovo top di gamma a buon mercato Secondo Roland Quandt : Direttamente da Roland Quandt arrivano alcune interessanti informazioni relative al nuovo top di gamma (ancora presunto) di Xiaomi. Noto come Xiaomi POCOPHONE F1, il leaker annuncia tramite il suo profilo Twitter vari dettagli relativi alla sua scheda tecnica come pure notizie relative ai prezzi di vendita per il mercato europeo. L'articolo Xiaomi POCOPHONE F1: un nuovo top di gamma a buon mercato secondo Roland Quandt proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Black Shark è il migliore smartphone di giugno 2018 Secondo AnTuTu : AnTuTu ha da poco pubblicato la sua Top 10 degli smartphone più performanti per il mese di giugno 2018. In prima posizione è presente Xiaomi Black Shark. L'articolo Xiaomi Black Shark è il migliore smartphone di giugno 2018 secondo AnTuTu proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi già al Secondo posto in Italia per vendite Smartphone : Xiaomi sarebbe già al secondo posto in Italia per vendite Smartphone online. Attuato il sorpasso in Italia a circa 2 mesi dall’arrivo ufficiale. E’ incredibile!!! vendite Smartphone in Italia: Xiaomi già seconda? Xiaomi è già al secondo posto tra le vendite di Smartphone già a questo inizio di 2018. Sono bastati pochi mesi, circa 2, […]