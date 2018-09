eurogamer

: Secondo #Valve i giochi brutti sono fatti da brutte persone - Eurogamer_it : Secondo #Valve i giochi brutti sono fatti da brutte persone -

(Di venerdì 7 settembre 2018) Nella giornata di oggiha comunicato le misure che adotterà nel moderare la mole sempre maggiore di titoli sul suo store online. Come riporta Motherboard, qualche tempo fa la compagnia ha eliminato da Steam l'ennesimo titolo di pessimo gusto dedicato alle tristemente famose sparatorie nelle scuole americane.ha definito questi sviluppatori come dei troll e tramite un comunicato ha approfondito l'argomento:"Siete cittadini di internet e sapete che i troll si presentano in ogni forma. Su Steam cercando di provocare le altretramite titoli che superano i test funzionamento a stento ma cheben lontani da risultare belli al 99% delle. Anche mentre scriviamo, citroll che cercano nuovi modi di provocare, una cosa però accomuna queste, quella di non essere interessati nel vendere videoin buona fede. Quando gli obiettivi degli sviluppatori ...