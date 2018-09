Se le scuse non bastano | per gli insulti sessisti contro Jennifer Kent al Festival

Le vittime di pedofilia non se ne fanno nulla delle scuse - fossero anche quelle di un papa : Le scuse non bastano. Patrik delle isole Aran ne è sicuro. Pescatore per quarant'anni, dura vita di mare, ha permesso ai quattro figli di trovare lavoro lontano dall'arido e fascinoso scoglio irlandese che conserva e custodisce ancora le tradizioni più antiche di gente che ha nel sangue il cristianesimo, da sempre cattolica e fedele al papa.Ora guida i turisti con il suo minibus che si inerpica fin sopra il castello a raccogliere ...

Aretha Franklin - al funerale il pastore tocca il seno ad Ariana Grande. Le scuse : “Non era mia intenzione” : “Non era mia intenzione, forse ho superato il limite, forse sono stato troppo amichevole”. Il pastore che ha officiato il funerale di Aretha Franklin, Charles Ellis, ha presentato le sue scuse in un’intervista all’Associated Press. Durante la cerimonia, come si vede nel video, la mano dell’uomo cinge il corpo di Ariana Grande all’altezza del seno. Ellis si è scusato anche per la battuta, considerata razzista, ...

Le parole non bastano più. Clamorose proteste in Irlanda per la pedofilia - insufficienti le scuse del Papa : Le parole non bastano più. Neppure le parole di scusa e di vergogna. Ci vogliono azioni, precise, contro la pedofilia del clero cattolico. È questa la cifra dell'impatto del rinnovato ribollire in tutto il mondo (dall'Australia al Cile, dagli Stati Uniti all'Irlanda) dei drammi della pedofilia nella Chiesa. La "protesta delle scarpe "lasciate sul selciato di Dublino da un gruppo di vittime era accompagnata dallo striscione "no ...

MotoGP – I dubbi di Valentino Rossi : “Misano? Tanto lavoro e poche novità. Iwata? Dopo le scuse non so…” : Valentino Rossi tradisce un po’ di disappunto per il lavoro svolto a Misano e taglia corto sulal questione ‘scuse’ che la Yamaha espresso verso i piloti Dopo le qualifiche in Austria Il GP di Silverstone si avvicina e per la Yamaha i segnali non sembrano essere positivi. Mentre la Honda ha Marquez in testa al Motomondiale e la Ducati si gode il buon momento di forma di Jorge Lorenzo, per la Yamaha solo Tanto lavoro alla ...

Tragedia Marcinelle - Di Maio : "Insegna che non bisogna emigrare"/ Garavini (Pd) - "scuse a italiani all'estero" : Marcinelle, Di Maio: "Non bisogna emigrare". Caos all'interno del Governo, ira della Lega per le parole di Moavero Milanesi: "Anche noi italiani fummo migranti"(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 22:01:00 GMT)

Sondaggio de L’Espresso - Fnsi : “Vergognoso sessismo”. Le scuse del settimanale : “Gioco non riuscito” : Un Sondaggio sessista ha scatenato le polemiche sul settimanale Espresso. E alla fine il direttore Marco Damilano ha dovuto chiedere scusa. “L’informazione – ha detto – si compone di molte forme espressive, anche la satira“, ma “questa volta il gioco non è riuscito”. Il riferimento è per il test intitolato “Sei Di Maio o Salvini?”, pubblicato domenica 5 agosto dal settimanale in cui si chiedeva ...

F1 – Altro che scuse - Abiteboul risponde ad Horner : “non vi ascoltiamo da tempo e non vogliamo avere a che fare con voi” : Abiteboul ci va giù pesante! Altro che scuse a Christian Horner e alla Red Bull: le parole del team principal Renault sono sorprendenti Scintille tra Red Bull e Renault dopo il Gp d’Ungheria: il team principal della squadra di Milton Keynes ha puntato il dito contro Abiteboul dopo il ritiro di Max Verstappen causato da un improvviso calo di potenza. Parole forti da parte di Christian Horner, dettate dall’ira e dalla ...

Calciomercato Roma - Pallotta : 'Malcom? Non accetto le scuse del Barcellona - a meno che non ci vendano Messi' : Mentre la Roma è impegnata nell'International Champions Cup , sconfitta all'esordio 4-1 contro il Tottenham, , proprio dagli USA è tornato a parlare il presidente giallorosso James Pallotta. Lo ha ...

Tour 2018 - le scuse di Gianni Moscon : "Mi pento di quel pugno - non ho giustificazioni" : Dopo l'espulsione di ieri, il ciclista Gianni Moscon si è scusato pubblicamente per il pugno nei confronti dell'avversario Elie Gesbert che ha determinato il suo allontanamento dal Tour de France. "...

MotoGP - GP Germania. Jorge Lorenzo a Danilo Petrucci : 'Ok le scuse - ma così non va bene' : Le scuse arrivano, ma non bastano del tutto a Jorge Lorenzo al termine delle qualifiche del GP di Germania. Terzo in griglia, il pilota della Ducati è stato beffato nel finale da Danilo Petrucci, che ...

MotoGp - Petrucci tra scuse e risate : “ho cercato di chiarire con Lorenzo ma non vuole parlarmi. Marquez? Gli chiederò l’orologio” : Il pilota ternano ha rivelato di aver chiesto scusa a Lorenzo per avergli preso la scia, ma lo spagnolo non l’ha presa benissimo Marc Marquez conquista la pole position nel Gp di Germania, dimostrando la sua superiorità in terra tedesca. Lo spagnolo della Honda si conferma l’uomo da battere sul circuito del Sachsenring, fermando nelle qualifiche della MotoGp il cronometro a 1’20”270 davanti a Danilo Petrucci e Jorge ...

Ilva : Calenda - Emiliano offre a Di Maio scuse per non decidere : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Emiliano d’accordo con Di Maio offre al suo ‘nuovo’ leader scuse per non decidere su #Ilva. Per questo scrive a 13 mesi dalla gara! E per questo Di Maio pubblica la lettera di Emiliano dopo 13 minuti. Evidente gioco delle parti. Asilo nido sulla pelle di operai e tarantini”. Così l’ex ministro dello Sviluppo economico ed esponente del Pd, Carlo Calenda su ...

Non bastano le scuse. L'allenatore dei ragazzi thailandesi Ekkaton Chantawong rischia il processo : È stato l'ultimo ad uscire dalla grotta di Tham Luang, dove dal 23 giugno era intrappolato assieme alla squadra di calcio giovanile di cui è vice allenatore. Ma ora che l'incubo è finito, Ekkapol Chantawong rischia di finire sotto processo.Il 25enne è visto da molti visto come il principale responsabile della disavventura dei 12 giovani calciatori thailandesi, ai quali ha permesso di entrare nel tunnel senza zaini ...