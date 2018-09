Scuola | concorso DS ultime notizie | incontro Miur-sindacati per avvio prova scritta

Scuola - Concorso DSGA per 2004 posti : bando in arrivo : “Mi sto attivando per il nuovo bando di Concorso DSGA, i direttori dei servizi generali e amministrativi. Ho in mente tutto il quadro”. Con queste parole a luglio scorso il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, ha preannunciato che entro il 2018, molto probabilmente tra settembre e ottobre, sarà indetto il bando di Concorso DSGA per 2004 posti. Vediamo cos’è nello specifico un DSGA, chi potrà partecipare al Concorso, come si svolgeranno le ...

Scuola - AnDDL : il concorso semplificato discrimina i precari - andremo alla Corte costituzionale : Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato inviatoci dal Prof. Pasquale Vespa. presidente Associazione Nazionale Docenti per i Diritti dei Lavoratori. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ammette con riserva i diplomati Isef al concorso e solleva questione di legittimità costituzionale Napoli, 3 settembre – Si fa sempre più incalzante e forte la voce dell’Associazione Nazionale Docenti per i […] L'articolo Scuola, ...

Scuola - su concorso per insegnanti precari deciderà la Consulta : “No a disparità trattamento” : Il concorso per gli insegnanti precari di scuole medie e superiori potrebbe non essere riservato ai soli docenti abilitati, ma potrebbe comprendere anche i laureati senza abilitazione. L'ultima parola spetterà alla Corte Costituzionale, ma per il Consiglio di Stato il conseguimento dell'abilitazione è, in alcuni casi, avvenuto per motivi casuali e si rischia quindi una "disparità di trattamento" per i laureati.Continua a leggere

Concorso precari Scuola - atti a Consulta : 15.58 La Consulta si occuperà del Concorso straordinario per i docenti precari delle scuole medie e superiori, riservato ai soli "abilitati". Il Consiglio di Stato ha infatti rinviato alla Corte costituzionale la norma attuativa in materia della cosiddetta 'legge sulla buona scuola'. Tuttavia, in attesa della decisione, il Consiglio di Stato non ha sospeso il Concorso, che interessa migliaia di candidati, ma ha ammesso con riserva i candidati ...

Precari Scuola : atti alla Consulta - ma il concorso non viene sospeso : Ammessi con riserva i candidati appartenenti alle categorie escluse. La norma riguarda migliaia di "abilitati" di medie e superiori

Scuola - CONCORSO DOCENTI ABILITATI APERTO A TUTTI I LAUREATI/ Atti a Consulta : CDS "disparità di trattamento" : SCUOLA, CONCORSO precari “ABILITATI”: Atti a Consulta. Il percorso delle prove prosegue: ammessi con riserva candidati esclusi. Ultime notizie: la vicenda finisce alla Corte Costituzionale(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 12:57:00 GMT)

Scuola - Consulta deciderà sul concorso riservato ai docenti abilitati - : Gli atti sono stati inviati dal Consiglio di Stato che ha deciso di non sospendere il concorso e ammettere gli insegnanti solo laureati "con riserva". Intanto, il ministro Bussetti annuncia controlli ...

Scuola - Consulta deciderà sul concorso riservato ai docenti abilitati : Scuola, Consulta deciderà sul concorso riservato ai docenti abilitati Gli atti sono stati inviati dal Consiglio di Stato che ha deciso di non sospendere il concorso e ammettere gli insegnanti solo laureati “con riserva”. Intanto, il ministro Bussetti annuncia controlli sulla sicurezza delle scuole Parole ...

Scuola - concorso precari “abilitati” : atti a Consulta/ Ultime notizie : ammessi con riserva candidati esclusi : Scuola, concorso precari “abilitati”: atti a Consulta. Il percorso delle prove prosegue: ammessi con riserva candidati esclusi. Ultime notizie: la vicenda finisce alla Corte Costituzionale(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 11:38:00 GMT)

Pasticcio al concorso dei precari della Scuola. Consiglio di Stato invia atti alla Consulta - ma non lo sospende : Il Consiglio di Stato ha rinviato alla Corte Costituzionale la norma attuativa del concorso straordinari per i docenti precari delle scuole medie e superiori, riservato ai soli "abilitati", della cosiddetta legge sulla Buona scuola.In attesa della decisione, il Consiglio di Stato non ha sospeso il concorso, che interessa migliaia di candidati, ma ha ammesso con riserva i candidati appartenenti alle categorie escluse.La decisione con cui la sesta ...

Precari Scuola : rinvio alla Consulta - ma il concorso non è sospeso : La Consulta dovrà occuparsi di decidere sulla costituzionalità del concorso straordinario dei Precari della scuola, riservato agli “abilitati“, per i docenti Precari delle medie e superiori. Il Consiglio di Stato ha infatti rinviato alla Corte Costituzionale la norma attuativa in materia della cosiddetta legge sulla Buona scuola. In attesa della decisione, il Consiglio di Stato non ha sospeso il concorso, che interessa migliaia di ...

Scuola : concorso precari - atti a Consulta : ANSA, - ROMA, 3 SET - Del concorso straordinario per i docenti precari delle scuole medie e superiori, riservato ai soli "abilitati" si occuperà la Consulta. Il Consiglio di Stato ha infatti rinviato ...

Scuola - concorso precari : ammessi con riserva i candidati esclusi : Il Consiglio di Stato ha inviato gli atti alla Consulta, spiegando che la prova concorsuale non è sospesa: gli ultimi...

Scuola - concorso precari : atti alla Consulta : Il Consiglio di Stato ha rimesso alla Consulta gli atti sul concorso per gli insegnanti delle scuole secondarie riservato ai soli 'abilitati' . Lo fa sapere lo stesso Consiglio di Stato spiegando che ...