Scuola - Toccafondi contro ministro Bussetti : ‘Governo da Indietro tutta - senza il genio di Arbore’ : L’ex sottosegretario all’istruzione, Gabriele Toccafondi, ha voluto commentare le ultime decisioni in ambito scolastico contenute nel decreto Milleproroghe e le recenti dichiarazioni del neo ministro Marco Bussetti. Gabriele Toccafondi: ‘Governo e ministro dell’istruzione nostalgici dei tempi antichi’ ‘In un mondo che va avanti e che pone i nostri ragazzi in una situazione sempre più competitiva coi coetanei ...

Scuola - Bussetti e la ‘patata bollente’ delle supplenze : ecco perchè qualcosa non torna : Vi abbiamo riportato, nella giornata di ieri, le parole pronunciate dal ministro Bussetti al portale Quotidiano.Net, in merito all’emergenza supplenze. Il numero uno del dicastero di Viale Trastevere ha sciorinato i numeri dell’anno scolastico 2018/2019, parlando di circa 80mila supplenti su un totale di 700mila insegnanti, ovvero il dieci per cento. Bussetti ha affermato, quindi, che la ‘supplentite esiste […] L'articolo ...

Scuola - Bussetti : "Sblocchiamo subito oltre 1 miliardo di stanziamenti per edilizia scolastica". : Tempi più rapidi per l'assegnazione agli Enti locali delle risorse per la messa in sicurezza delle scuole, pagamenti diretti agli Enti beneficiari dei finanziamenti, senza passaggi intermedi. ...

Scuola - Bussetti : "Un miliardo per l'antisismica"/ Regioni : "Accordo positivo - ma risorse insufficienti" : Scuola, ministro Bussetti: "Un miliardo per l'antisismica". Ultime notizie, le Regioni in coro: "Accordo è positivo, ma le risorse sono insufficienti".(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 17:50:00 GMT)

Contratto Scuola - ultime notizie stipendi docenti e ATA : Bussetti parla di ‘facili promesse’ : Ennesima intervista rilasciata dal ministro Bussetti in questi giorni che precedono l’avvio del nuovo anno scolastico 2018/2019. Il neo titolare del dicastero di Viale Trastevere, dopo aver parlato a Quotidiano.net su supplenze e sostegno, si è concesso ai microfoni della nota testata ‘Famiglia Cristiana’. Questa volta l’argomento è uno dei più sentiti dal personale scolastico, ovvero quello del rinnovo ...

Scuola - emergenze supplenze e sostegno : parla il ministro Bussetti : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, è stato intervistato dal noto portale Quotidiano.net a proposito di diverse problematiche legate al mondo della Scuola, a cominciare da quella relative alle supplenze. Il numero uno del dicastero di Viale Trastevere ha affermato che il ministero sta lavorando affinchè l’avvio del nuovo anno scolastico avvenga in modo ordinato: ‘La mancanza di alcuni docenti è […] L'articolo ...

Scuola - il ministro Bussetti : "Troppe supplenze sono un danno" : Intervista al titolare del dicastero dell'Istruzione sull'emergenza cattedre. "Ripensare il reclutamento dei professori, serve visione pluriennale"

Per il ministro dell'Istruzione una piccola riforma dell'esame di Stato potrebbe rendere la SCUOLA migliore. Pare non rendersi conto che il sistema è vicino al collasso. ANNAMARIA INDINIMEO(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 06:10:00 GMT)

Scuola - flop assunzioni 2018/9 : Cgil ‘Ministro Bussetti - reclutamento docenti va rivisto’ : Il segretario generale della Flc-Cgil, Francesco Sinopoli, ha parlato dell’apertura del nuovo anno scolastico 2018/2019 ed in particolar modo del completamento delle nomine in ruolo del personale docente, definendolo come una delle ‘emergenze’. assunzioni anno scolastico 2018/9 un ‘flop’ secondo Francesco Sinopoli Sinopoli, in un editoriale pubblicato sull’edizione odierna di ‘Italia Oggi‘, ...

Bussetti svela i suoi piani per la Scuola : novità in vista : Il ministro Bussetti in una lunga intervista concessa al quotidiano La Verità, rivela le sue preferenze per la scuola. Tra le sue preferenze ci sono la settimana corta, pochi compiti a casa, scuole sicure, l’armadietto in classe e abiti decorosi in classe. Entriamo nel dettaglio. Sicurezza sulla scuola, le parole di Bussetti “Sull‘edilizia scolastica abbiamo […] L'articolo Bussetti svela i suoi piani per la scuola: novità ...

Scuola - “Contratto dei docenti entro l’anno” : parola di Bussetti - news 4/9 : Il contratto dei docenti verrà rinnovato entro la fine di quest’anno! Lo promette di persona il titolare del Dicastero di Viale Trastevere. Il rinnovo contrattuale – precisa Marco Bussetti -servirebbe principalmente a ridare dignità al ruolo del docente. La situazione sul rinnovo contrattuale, rappresenta per la stragrande maggioranza del personale della Scuola uno degli argomenti […] L'articolo Scuola, “Contratto dei ...

Scuola - ministro Bussetti : svolta o continuità con il governo Renzi-Gentiloni? : Un articolo pubblicato dalla testata ‘Il Sussidiario’ non risparmia le critiche nei confronti del neo ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti: l’articolo, firmato Mauro Monti, vice-presidente nazionale dell’associazione DiSAL (Dirigenti scuole autonome e libere), pone l’accento sul fatto che il ministro stia concedendo tutta una serie di interviste per sponsorizzare il cambiamento promesso dal suo governo. ...

Alternanza Scuola lavoro - Bussetti : dimezzerò le ore. Come funziona oggi : Sin dal suo approdo nella Riforma della cosiddetta Buona scuola è stata ampiamente criticata da più parti: l’Alternanza scuola lavoro è ora al bivio e il Ministro dell’istruzione Bussetti, pur confermando la misura, è pronto a modificarne le modalità di attuazione. Lo ha affermato lo stesso Ministro nel corso di un’intervista al Corriere della sera, precisando che “Arriveremo più o meno a metà delle ore di scuola-lavoro nei licei, gli studenti ...