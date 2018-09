Scala incontra New York | ricordando Ground Zero

huffingtonpost

(Di venerdì 7 settembre 2018) "New", sabato 8 settembre, con il Premio Nobel Muhammad Yunus, Philippe Daverio, Oliviero Toscani e Massimiliano Fuksas che riunisce, nel più antico comune della Costiera amalfitana, esponenti della cultura italiana e internazionale per una giornata di riflessione e di confronto nella piazza del Municipio.Per il diciassettesimo anno parte dail messaggio di pace e di fratellanza tra i popoli per ricordare le vittime dell'11 settembre 2001 ae tutte le vittime della barbarie umana.Dalle 16.30, ai piedi del "Resurrection Day", il primo monumento dedicato alle vittime dell'odio, discuteranno con il pubblico il presidente della Fondazione Symbola, Ermete Realacci, l'ex ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli, il fotografo Oliviero Toscani, l'artista e scrittore Emilio Isgrò, il presidente emerito della Corte Costituzionale Giovanni Maria ...