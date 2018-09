Sarri ancora incredulo sull’addio al Napoli | “Bisogna chiedere alla società | la città

Ancora De Laurentiis vs Sarri : un nuovo botta e risposta al veleno! : De Laurentiis e Sarri continuano a beccarsi a distanza, un epilogo davvero inatteso di un rapporto che ha portato ottimi risultati al Napoli Il botta e risposta tra De Laurentiis e Sarri prosegue senza sosta. Il primo colpo ieri lo ha sferrato il presidente del Napoli, all’interno di un’intervista a L’Equipé: “C’è la soddisfazione di aver giocato bene, ma anche l’amarezza di non aver vinto nulla. A Sarri abbiamo ...

De Laurentiis e Sarri ancora contro "Non ha vinto". "Ma c'era la Juve" : De Laurentiis ha poi elogiato Carlo Ancelotti: "È una persona adorabile, entrata per sbaglio nel mondo del calcio. Farebbe cose straordinarie in qualsiasi settore perché è un ragazzo sereno, senza ...

Napoli - De Laurentiis ancora contro Sarri : “gli ho dato tutto - non ha vinto niente” : Il Napoli si prepara per la seconda giornata del campionato di Serie A, di fronte il Milan di Gennaro Gattuso. Nel frattempo il presidente De Laurentiis punzecchia l’ex allenatore Maurizio Sarri nel corso di una intervista a ‘L’Equipe’: “Della scorsa stagione resta sì il piacere di aver giocato molto bene ma poi resta anche l’amarezza di non aver vinto nulla. A Sarri noi abbiamo dato tutto, ma non abbiamo vinto nulla negli ...

De Laurentiis : 'Sarri - io non ho sbagliato. Cavani? Non mi sono ancora mosso' : A tutto De Laurentiis . Il presidente del Napoli ha parlato ancora del mercato degli azzurri a Sky Sport , a partire dal possibile ritorno di Edinson Cavani: 'Falso, non sto per prenderlo. Quando devo comprare qualcuno veramente mi muovo in prima persona e al momento non è successo. Benzema? Non mi ...

Chelsea ancora nel caos - Conte allena. E Sarri aspetta : In attesa del ritorno dei nazionali impegnati nella Coppa del Mondo, a Cobham si è riunito il resto della rosa, tra i quali Cesc Fabregas, Marcos Alonso e Albaro Morata, il cui futuro resta piuttosto ...

Chelsea ancora nel caos - Conte allena. E Sarri che fa? : In attesa del ritorno dei nazionali impegnati nella Coppa del Mondo, a Cobham si è riunito il resto della rosa, tra i quali Cesc Fabregas, Marcos Alonso e Albaro Morata, il cui futuro resta piuttosto ...

Sarri non è ancora l'allenatore del Chelsea - ma già litiga con Abramovich : Secondo quanto riporta Standard Sport , oltre a Pulisic e Higuain ci sarebbero altri cinque giocatori nel mirino del Chelsea. Il primo è il difensore della Juve, Daniele Rugani. Poi il centrocampista ...