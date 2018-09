Sanità | 4000 suicidi l’anno in Italia | esperti a confronto su come evitarli

meteoweb.eu

: Sanita': 4000 suicidi l'anno in Italia, esperti a confronto su come evitarli - angelnolimits : Sanita': 4000 suicidi l'anno in Italia, esperti a confronto su come evitarli - carloebasta : La ragione economica per cui hanno tagliato i fondi alla sanità è la stessa che impone il taglio dei privilegi dell… -

(Di venerdì 7 settembre 2018) Èse ogni 12 mesi un piccolo paese svanisse nel nulla: inogni anno 4.000 persone decidono di togliersi la vita, ma la metà poteva essere aiutata a cambiare idea. Una tragedia evitabile informando l’opinione pubblica, aiutando familiari e amici a riconoscere i segnali di allarme, sfatando i falsi miti e affidandosi a persone competenti. Questi alcuni dei temi che saranno affrontati in occasione della Giornata Mondiale per la Prevenzione delo che si celebrerà il 10 settembre con lo slogan ‘Lavoriamo insieme per prevenire ilo‘. All’iniziativa, sostenuta dall’International Association for Suicide Prevention (Iasp), si potrà partecipare secondo quanto indicato sul sito www.iasp.info, pedalando per l’annuale Ciclo del giro del mondo della Iasp o anche accendendo una candela sul davanzale della propria finestra alle 20 del 10 settembre. La ...