Salvini vede Bannon e Modrikamen e aderisce a The Movement

Salvini : 'Manovra rispetterà le regole - ma rivedere patto stabilità' | : Il ministro dell'Interno rassicura i mercati e promette: grazie alla riforma delle tasse "tanti italiani ne pagheranno meno". Sui migranti: "Nuovi accordi per i rimpatri entro settembre"

Ilaria Cucchi vuole vedere Salvini - il Ministro risponde : “Andrò a trovare la famiglia” : Ilaria Cucchi: “Dedico il film su mio fratello a Matteo Salvini”. Il Ministro: “Lo andrò a vedere e incontrerò la famiglia” La pellicola che racconta gli ultimi sette giorni di vita di Stefano Cucchi è in concorso alla 75esima Mostra del Cinema di Venezia. Ilaria Cucchi: “Chiedo al Ministro Salvini un incontro pubblico” “Vedrò volentieri il film su Stefano Cucchi e incontrerò, se è loro desiderio, la famiglia al ministero per ...

Spike Lee : "Con uno come Salvini non prenderei mai un bicchiere di vino né ci andrei allo stadio a vedere la Juve - di cui sono tifoso” : "Matteo Salvini? Con uno che ha quelle idee lì, non potrei mai prendere un bicchiere di vino, né ci andrei mai allo stadio a vedere la Juve e a tifare per Ronaldo. No, non credo proprio che cose del genere possano mai accadere". Inizia così, con queste parole, il nostro incontro con Spike Lee, alla 75esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia per tenere una Masterclass sulle innovazioni, le tecnologie e il ...

ILARIA CUCCHI - FESTIVAL DI VENEZIA/ Video : "Incontrerò volentieri Salvini - ma lo invito a vedere il film" : Botta e risposta tra il vicepremier Salvini e ILARIA, sorella di Stefano CUCCHI. Il film Sulla mia pelle, presentato ieri a VENEZIA, è l'occasione giusta per chiarire.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 12:28:00 GMT)

Ilaria Cucchi vuole vedere Salvini - il Ministro risponde : “Andrò a trovare la famiglia” : Ilaria Cucchi: “Dedico il film su mio fratello a Matteo Salvini”. Il Ministro: “Lo andrò a vedere e incontrerò la famiglia” La pellicola che racconta gli ultimi sette giorni di vita di Stefano Cucchi è in concorso alla 75esima Mostra del Cinema di Venezia. Ilaria Cucchi: “Chiedo al Ministro Salvini un incontro pubblico” “Vedrò volentieri il film su Stefano Cucchi e incontrerò, se è loro desiderio, la famiglia al ministero per ...

Orban : "Ho chiesto a Berlusconi il consenso per vedere Salvini" : Il premier ungherese Orban durante la conferenza stampa al termine dell'incontro con il ministro Salvini: «Sono ungherese, quindi leale. Per questo incontro ho chiesto il consenso a Berlusconi, perché ...

Migranti - 100 della Diciotti verso Rocca di Papa. Salvini vede Orban : I cittadini protestano: "Noi non li vogliamo". Ma il sindaco rassicura: "Garantiremo la sicurezza di tutti"

Vento dell'est sul governo. Salvini vede Orban in prefettura "per motivi logistici". Conte incontra il premier ceco Babis : "In Italia ho un solo grande amico, Silvio Berlusconi". Lo diceva il primo ministro ungherese Viktor Orban il 16 maggio scorso. Non è più così. L'operazione di Matteo Salvini, molto facilitata dai feedback positivi provenienti da Orban e dal suo entourage, è quella di sfilare una volta per tutte il premier ungherese dall'alveo del popolarismo europeo, che ha in Berlusconi, per non parlare di Antonio Tajani, uno dei ...

Martedì a Milano Orban vede Salvini. M5s : 'incontro politico - non di governo' : L'incontro si terrà in prefettura. Il colloquio con il presidente ungherese, discusso riferimento della destra sovranista europea provoca malumori nei 5stelle. L'opposizione all'attacco chiede che ...

Via la scorta al capitano Ultimo. Salvini ora vuole vederci chiaro : "Ministro Matteo Salvini lei sa di questa aberrante decisione? La scorta a Saviano si, e a capitano Ultimo no?". Così ieri Rita Dalla Chiesa invitava il leghista a farsi carico di quella che considera una ingiustizia. Ovvero che le autorità preposte abbiano deciso di revocare la scorta all'uomo che ha arrestato il boss dei boss, Totò Riina. L'appello della Dalla Chiesa non è rimasto inascoltato. Ma Salvini, come già fatto in occasione della ...

MIGRANTI - VERTICE UE : NIENTE INTESA A BRUXELLES/ Ultime notizie : Salvini vede Orban per un'Europa sovranista : MIGRANTI, VERTICE UE: fumata nera su ricollocazione. Ultime notizie BRUXELLES, il premier Giuseppe Conte: "Ipocriti, Italia trarrà le sue conseguenze"(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 12:19:00 GMT)

Matteo Salvini - mancava solo Fabio Fazio sulla nave Diciotti : 'Ecco chi si rivede' : Sul caso della nave Diciotti, bloccata al porto di Catania con circa 150 persone a bordo, è ormai partita la gara a sinistra per lanciare la frase più a effetto. L'ultimo solo in ordine di tempo è il ...

Il film che Salvini dovrebbe vedere : Alberto Barbera conosce il senso dell’umorismo: «Mi sento sempre un allenatore sull’orlo dell’esonero, un prodotto da frigo, uno yogurt in scadenza. So solo che ho un contratto rinnovabile di 4 anni in 4 anni, e che destino mi tocchi poi in sorte esattamente non lo so. La stabilità del mio posto di lavoro dipende dal cda della Biennale che dipende a sua volta dalle nomine governative e così via». Da una decade, questo signore nato nei dintorni ...

Crollo Genova - Salvini : rivedere concessioni - non solo Autostrade : Genova, askanews, - "Sulle concessioni va rivisto tutto. E' giusto che il privato faccia utili e business, perché è giusto che abbia un profitto, ma è giusto che a fronte di questo profitto in ...