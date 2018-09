Salvini | “Primo atto giudiziario nei miei confronti” Ma nel ’99 venne condannato per

ilfattoquotidiano

: Il Ministro dell'Interno dovrebbe essere il primo custode legalità democratica, invece minaccia magistrati e si van… - serracchiani : Il Ministro dell'Interno dovrebbe essere il primo custode legalità democratica, invece minaccia magistrati e si van… - petergomezblog : Salvini pronto a mettere i bastoni tra le ruote alla legge contro le tangenti. “Decreto Anticorruzione? Giusto il p… - fattoquotidiano : Salvini: “Dl Anticorruzione? Giusto ma va cambiato. Non possiamo mettere italiani alla mercé del primo giudice che… -

(Di venerdì 7 settembre 2018) “È la prima volta che vedo unneiconfronti”. Sono le parole del ministro dell’Interno, Matteo, mentre in diretta Facebook sta per aprire la busta consegnatagli dai carabinieri con l’avviso di garanzia della Procura di Palermo sul caso Diciotti. Il leader della Lega, tuttavia, mente: nel 1999a 30 giorni di reclusione per oltraggio a pubblico ufficiale. L'articolo: “Primoneiconfronti”. Ma nel ’99per oltraggio a pubblico ufficiale proviene da Il FQuotidiano.