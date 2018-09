Salvini | non sono preoccupato | non mollo di un millimetro

Salvini come Berlusconi : “Io ministro eletto dal popolo - i magistrati non lo sono” : “Io, eletto dal popolo”. La frase è risuonata negli anni, pronunciata da Silvio Berlusconi, quando era – o dopo esserlo stato – presidente del Consiglio. Ora, dopo che Matteo Salvini ha ricevuto la notifica dell’avviso di garanzia dalla Procura di Palermo per il caso Diciotti, è lo stesso segretario della Lega ha tirarla fuori: “Io sono un organo dello Stato votato da voi (lo dice indicando gli utenti Facebook ...

Salvini : pm non eletti indagano un ministro scelto da italiani : Roma, 7 set., askanews, - "Sicuramente Matteo Renzi, la Boldrini, Chef Rubio, Saviano, quei fenomeni, quello del festival di Venezia, la Mannoia staranno dicendo 'finalmente lo beccano questo ...

Salvini incontra Steve Bannon e aderisce alla sua fondazione The Movement : Governo ultime notizie - Le ultime sul governo e sulla politica italiana - Diretta , aggiornare la pagina per le ultime news, Venerdì 7 settembre ore 16.50 Salvini incontra Steve Bannon e aderisce alla sua fondazione The Movement Matteo Salvini ha ...

Lega condannata - Paolo Becchi : 'Perché Silvio Berlusconi non aiuterà economicamente Matteo Salvini' : Assalto giudiziario o meno, oggi Matteo Salvini e la Lega sono al verde. E secondo Paolo Becchi il segretario 'ha tre possibili strade da percorrere'. 'La prima ovviamente è quella di fare ricorso', ...

Sequestro fondi - Salvini non cambia il nome : l'ipotesi di una Lega "stile 5 stelle" : Che succede ora, dopo il Sequestro dei fondi della Lega? Salvini non intende mollare la presa sul 'brand storico' e studia...

Salvini - i 49 milioni li ha rubati il partito - non (solo) Bossi : Qualcuno, in difesa di Matteo Salvini e della Lega, ha detto nelle scorse ore che la sentenza del tribunale del Riesame di Genova sul sequestro preventivo dei fondi attuali e futuri del partito, è “uno dei momenti più bui della nostra democrazia”. Sorprende, ma non troppo in questo Paese di facce tostissime, che invece non si noti l’inverso: uno dei momenti più bui per il funzionamento delle nostre istituzioni avvenne proprio in quel lasso di ...

Salvini : “Dl Anticorruzione? Giusto ma va cambiato. Non possiamo mettere italiani alla mercé del primo giudice che passa” : “Qualcuno non si rassegna al fatto che Salvini sia al governo”. Questo qualcuno sono i giudici, che fanno “processi politici” alla Lega e non possono “intercettare o pedinare o indagare” 60 milioni di italiani. Motivo per il quale il decreto anticorruzione varato giovedì dal Consiglio dei ministri, pur essendo “un segnale importante“, va rivisto. Parla così Matteo Salvini, ministro ...

Siamo obiettivi : Salvini ad oggi non ha rivali. L'opinione di Polillo : La svolta, anch'essa inevitabile, è avvenuta nel momento del passaggio dalla semplice comunicazione alla concretezza delle scelte effettive di politica economica. Dove i toni sono divenuti più ...

Franco Bechis - sentenza contro la Lega : 'La formula dei giudici che non lascia vie di fuga a Matteo Salvini' : 'Un partito chiuso per sentenza'. Questo il titolo del commento di Franco Bechis sulla pronuncia del tribunale del Riesame di Genova che ha confermato il sequestro di beni fino a 49 milioni di euro ...

Fondi Lega - Salvini : «Il nome resta - per ora. Non mi appello a Mattarella - però ci mettono fuorilegge» : Il leader del Carroccio: «Le norme anticorruzione varate dal governo? Così si indagano 60 milioni di italiani». E sul nome del partito: «Si tratta soltanto di formalizzare quello che la Lega è già diventata, un partito nazionale»

Fondi Lega - Salvini : Se qualcuno pensa di fermarmi ha capito male - io non mollo : Da Forza Italia arriva la piena solidarietà alla Lega per la vicenda conti. Dall'altra parte Matteo Renzi attacca: 'un ministro non rispetta una sentenza e i cinquestelle tutti zitti per tenersi la ...

Renzi contro Salvini : "Non rispetta sentenza" : "Ufficiale: la #LegaLadrona ha fatto sparire #49milioni. Salvini dice: 'mi spiace, non li ho più, ma tanto gli italiani sono con noi'. Ma come? Qui si parla di sentenza, non di sondaggi. Un Ministro ...