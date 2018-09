Salvini | Legnini | magistratura non trae legittimazione da voto

Frasi Salvini - preoccupazione Legnini : 20.45 "Esprimo forte preoccupazione per il contenuto delle dichiarazioni del ministro degli Interni nei confronti della Procura di Palermo e della magistratura". Così in una nota il vicepresidente del Csm Legnini sulle Frasi di Salvini. Quelle di Salvini,ha affermato Legnini, sono "espressioni che, anche per le modalità con le quali sono state rese, risultano lesive del prestigio e dell' indipendenza dell'ordine giudiziario, e si pongono in ...