Salvini | ' Lavoro ai giovani | stop alla legge Fornero e spazio al reddito di cittadinanza'

Bolzano - Salvini fa i complimenti alla questura : ottimo lavoro : Bolzano. In una nota diffusa dal Viminale il ministro dell'Interno Matteo Salvini , nella foto Ansa, si complimenta con la questura di Bolzano. "Controlli a tappeto, dieci persone accompagnate in ...

Pensioni - Salvini conferma : 'Subito Quota 100 per tutti - senza paletti - per creare lavoro' : Il vicepremier e Ministro degli Interni, Matteo Salvini, ha rilasciato un'intervista all'autorevole quotidiano 'Il Sole 24 ore', pubblicata sul numero odierno di mercoledì 5 settembre. Il leader della Lega Nord ha parlato di diversi argomenti come il Lavoro, la flat tax, il deficit, ma anche di Pensioni, una delle colonne portanti della campagna elettorale dello scorso 4 marzo. Salvini ha annunciato Quota 100 per tutti, senza paletti, sia per ...

Salvini : al lavoro su taglio cuneo - rispetteremo i vincoli UE : Roma, 5 set., askanews, - 'Il dibattito su 1,7 o 1,9 o 2,4 o 2,9 arriva alla fine. Prima ci mettiamo i contenuti. L'obiettivo è di mantenere il rispetto dei vincoli e delle regole esterne imposte, di ...

Salvini : al lavoro su taglio cuneo - rispetteremo i vincoli UE : ... è "quota 100 integrale, senza paletti": per i costi, dice, "non facciamo grande affidamento sulle stime dell'Inps, che ultimamente più che di economia si occupa di politica. Secondo alcuni organismi ...

Salvini : «Quota 100 per tutti e taglio del cuneo per creare lavoro» : Quota 100 per tutti e subito, non solo «per equità, ma per creare lavoro», insieme con la riduzione del cuneo. Poi il lancio della flat tax, «a partire dai piccoli» e il mantenimento delle misure di Industria 4.0, estendendone i benefici alle Pmi. Sul versante delle infrastrutture, via libera al Tap, i cui «benefici sono superiori ai costi». Queste le priorità del governo Conte indicate da Matteo Salvini, vicepremier e ministro ...

Manovra - Salvini : al lavoro su abolizione Fornero e per flat tax nel corso della legislatura : È durata tre ora riunione degli esperti economici della Lega oggi al Viminale. Tra i presenti, oltre il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, anche il viceministro al Tesoro Massimo Garavaglia, il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti Armando Siri, il presidente della commissione Bilancio della Camera Claudio Borghi e il presidente della commissione Finanze del Senato Alberto Bagnai...

Salvini spalma le promesse su tutta la legislatura : "Al lavoro per lo stop alla Fornero e flat tax" : "Abbiamo discusso su numeri, conti e tempi per realizzare nell'arco della legislatura le nostre proposte per famiglie e imprese: smantellamento della legge Fornero, flat-tax, pace fiscale e chiusura delle liti con Equitalia, meno burocrazia per aziende e partite IVA, eliminazione delle accise più vecchie sulla benzina, interventi a favore dei Comuni, grande piano nazionale di manutenzione ordinaria e straordinaria". Lo afferma il ...

Il Viminale accelera sulle richieste d'asilo. Salvini : "Al lavoro per aumentare le espulsioni" : Sono state 14.367 le decisioni adottate in materia di diritto d'asilo dal 5 luglio, all'indomani cioè dal varo della direttiva del Viminale, fino al 31 agosto. Le richieste pendenti alla data del 5 giugno erano 131.746, numero sceso a 123.388 a fine agosto. I dati arrivano dal ministero dell'Interno, sottolineando che di quelle 14.367 sono state 1.041 (pari al 7%) le decisioni relative al riconoscimento dello status di rifugiato; 538 (4% ...

Il governo al lavoro sulla manovra. Salvini rassicura : 'Rispetterà tutte le regole - faremo pagare meno tasse' : Di Maio preme sul reddito di cittadinanza: 'A regime - dice il leader pentastellato - può portare a 1 punto percentuale di pil all'anno in più' -

Annuncio shock sul treno - la capotreno torna in servizio | Salvini : "Buon lavoro" : Il ministro dell'Interno torna a schierarsi con la dipendente di trenord che agli altoparlanti del regionale Milano-Cremona disse: "Zingari, scendete alla prossima fermata, avete rotto i c..."

Frase anti-rom - capotreno torna a lavoro : non sarà licenziata/ Ultime notizie - Salvini : “Brava - non sei sola” : Frase anti-rom, capotreno torna a lavoro: non sarà licenziata. E Salvini esprime la sua soddisfazione: “Brava, non sei sola”. Le Ultime notizie: rischia sanzione o ammonizione scritta(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 19:29:00 GMT)

Cucchi - Salvini a Venezia : “Se lo vorranno incontrerò la famiglia ma difenderò sempre il lavoro delle forze dell’ordine” : “Vedrò volentieri il film su Stefano Cucchi e incontrerò, se è loro desiderio, la famiglia al ministero per ascoltare le loro ragioni”. Così Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno, in diretta Facebook sulla sua pagina personale da Venezia.”difenderò in modo pieno e in totale sicurezza le forze dell’ordine: i pochissimi che sbagliano vanno puniti anche più degli altri, però difendo il lavoro, la ...

Ue : Salvini - con Orban al lavoro per un'alleanza contro le sinistre : "Non mi permetto di chiedere che destino dare a lui e al suo movimento politico. Stiamo lavorando a un'alleanza che escluda i socialisti e le sinistre e porti a centro le identità che nostri movimenti rappresentano. Possiamo unire energie diverse con un obiettivo comune". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini, ha risposto sull'ipotesi di una sua richiesta al premier ungherese, Viktor Orban, ...

Salvini : la manovra sarà seria e punterà su crescita e lavoro : 'Stiamo lavorando a una manovra economica seria che faccia crescere questo paese a differenza delle precedenti'. Lo ha spiegato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a margine del vertice in ...